Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Jorge Jesus: 'Arda, Joshua King ve Osayi hafta içinde bazı sakatlıklar yaşadı...'

#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Jorge Jesus

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Dinamo Kiev'i golsüz berabere kaldığı maçın rövanşında konuk edecek olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

İlk maçın fikir edinme anlamında önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Jesus, “Bugün eminim herkesin Dinamo Kiev hakkında daha net fikirleri var. Ben kendilerini tanıyordum. İlk maçta kendi kalitemizi gösterdik. Savunmada iyiydik ve rakibi şaşırttığımızı düşünüyorum. Kontrataklarda tehlikeli ve üst seviyede oyunculara sahipler. Ama umarım oyuncularımız gününde olur ve turu geçen taraf oluruz” ifadelerini kullandı.

Takımın daha önceki yıllarda ön eleme maçlarında erken gol yemesi hakkında da Jesus, “Yaklaşık 5-6 haftadır takımla beraberiz. Düzeltmek istediğimiz noktalar var. Erken gol yeme özelliğini ben de gözlemledim. Kurada her zaman bize karşı, gruplarda yer alan takımlar çıktı. Ama umarım yarın bizim için iyi bir maç geçer” diye konuştu. Taktik anlamda sorulan soruyu da yanıtlayan Jesus, “Bugün taktiksel olarak bir antrenmanımız daha olacak. Hafta içinde bazı sakatlıklar yaşadık. Arda, Joshua King ve Samuel Osayi’nin sakatlıkları oldu. Bugün yapacağımız antrenmanda oyuncuların durumuna bakacağız ve taktiğimizi de belirleyeceğiz” cümlelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Jorge Jesus: Arda, Joshua King ve Osayi hafta içinde bazı sakatlıklar yaşadı...

“Dinamo Kiev, savunmada iyi bir takım”

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun ilk maçın ardından 'Artık Fenerbahçe’yi daha iyi tanıyoruz' dediğini hatırlatan Jorge Jesus, “Bu normal. İlk maçta onları savunmada şaşırttığımızı düşünüyorum. Belli stratejiler uyguladık. Her hocanın farklı stratejileri vardır. Biz de yarın farklı uygulamalar yapacağız ve maçın gidişatına göre stratejilerimizi belirleyeceğiz. İlk maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Çok fazla net pozisyon olmasa da 3 pozisyonumuz vardı. Dinamo Kiev savunmada çok iyi bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde kendilerine karşı oynamıştık. Bayern Münih, Benfica ve Barcelona’nın olduğu grupta savunma anlamında öne çıktılar” şeklinde konuştu.

Dinamo Kiev’in ilk maçta çok faul yapmasıyla ilgili de Jesus, “Rakibi durdurmak için faul yapmak akıllı bir yöntem. Dinamo Kiev’in bir silahıydı bu. Bunu oyunculara söylemiştik. Yarın da 30, 40 faul yapsınlar. Aslında bu durum bizim için iyi ve iyi bir silah olabilir. Yarınki maçta daha çok faul yapmalarını isteyebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

Gözden Kaçmasın

Altay Bayındır: Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyoruz...Altay Bayındır: 'Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyoruz...'Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Serdar Azizin yokluğunda stoperde kim oynayacak Fenerbahçe, Dinamo Kiev’i konuk ediyor...Serdar Aziz'in yokluğunda stoperde kim oynayacak? Fenerbahçe, Dinamo Kiev’i konuk ediyor...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Jorge Jesus

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA