Joe Worrall: 'Beşiktaş için sahada her şeyimi vereceğim...'

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Türkiye'ye gelme fikrini duyunca çok heyecanlandığını aktaran Joe Worrall, "Çok heyecanlıydım. Bu fırsat ve tekliften dolayı gururlandım. Beşiktaş tüm dünyada tanınıyor. Buraya gelmek ve başarılı olmak benim için iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılara transferinin öncesinde Chamberlain ve Allan McGregor'la konuştuğunu belirten Worrall, "Alex Oxlade-Chamberlain ile konuştum. Bana karşı çok nazikti ve uzun bir ses kaydı yolladı. Şehir hakkında, insanlar hakkında, tesisler hakkında ve daha da önemlisi taraftarlar ve kulüp hakkında bilgi verdi. Ben de hemen ikna oldum. Zaten Beşiktaş’ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. O da bunu teyit etmiş oldu. Rangers'ta beraber oynadığım eski bir arkadaşımla daha konuştum. Allan McGregor da daha önce burada oynamıştı. Bana trafiğin ve şehrin çılgınca olduğunu söyledi. Ben de bunu deneyimlemek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

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"Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamak beni heyecanlandırıyor"

Uzun yıllar Nottingham'da forma giydikten sonra kariyerinde ilk kez başka bir ülkede futbol oynayacağının hatırlatılması üzerine İngiliz oyuncu, "Yeni bir şey denemek için doğru zamandı diye düşünüyorum. Nottingham'da doğdum ve büyüdüm. Kulüple bu kadar çok maça çıktığım için şanslıyım. Şimdi ise ufkumu genişletmek için iyi bir fırsat yakaladığımı düşünüyorum. Türkiye'de biraz zaman geçirmek ve Beşiktaş gibi büyük bir futbol kulübünde oynamak beni çok ama çok heyecanlandırıyor" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor maçını tribünden izleyen Joe Worrall, Tüpraş Stadyumu'nun atmosferi hakkında da, "İnanılmazdı. İlk yarı bitmeden gelen gol, sevinç ve tüm atmosfer çok gürültülüydü. Aynı zamanda lig sıralamasındaki yerimizi sağlamlaştırmak için çok önemli bir galibiyetti" diye konuştu.





"Beşiktaş için sahada her şeyimi vereceğim"

Beşiktaş ile hedeflerini ve beklentilerini de açıklayan İngiliz stoper, "Avrupa'ya gitmeye hak kazanmak için olabildiğince çok maç kazanmamız gerekiyor. Bu, bizim için oldukça önemli bir hedef. Elbette Türkiye Kupası da var. Bence kupayı kazanmak gibi çok gerçekçi bir hedefimiz var. Takımın hedefi bu. Benim hedeflerim ise iyi bir performans göstermek, iyi oynamak, Beşiktaş için sahada her şeyimi vermek olabilir. Bu sezon için benim fırsatım ve hedefim bu" dedi.



"Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum"

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Kendini azimli, güçlü ve lider bir futbolcu olarak tanımlayan Worrall, "Futbol takımına getireceğim temel şeylerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Sıkı çalışırım ve sahada tam bir savaşçı olurum. Kulüp için gerçekten iyi oynamak istiyorum. Kendim için de elbette. Umarım güzel zamanlardan geçebiliriz ve bir şeyleri kutlayabiliriz. Kulübün amaç ve hedeflerini duymayı dört gözle bekliyorum. Taraftarlarımızın önünde oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bir oyuncu olarak maçları ve taraftarların kalbini kazanmak için her şeyimi vereceğim. Herkesle tanışmak, bu kulübün ve topluluğun bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" cümlelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Masuaku ve Cenk Tosun gibi Premier Lig'de oynayan futbolcular olduğunu aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Alex'ten daha önce bahsetmiştik. Karşılıklı birkaç maçta oynadık. Cenk'e karşı oynamadım. Sanırım Championship'te mücadele ederken o sırada Everton'da oynuyordu. Ama bu aslında Süper Lig'in kalitesini gösteriyor. Bu oyuncular daha önce Premier Lig'de oynadı ve bu çok yüksek bir standart. Buraya geldiler ve şimdi hepsi savaşmaya hazır. Maçları ancak bu şekilde kazanabiliriz" dedi.

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Joe Worrall, 17 numaralı formayı seçme nedenini de, "Aslında benim ilk tercihim değildi. Dürüst olmam gerekirse uygun olan tüm numaralara baktım ve bunu seçtim, çünkü kız arkadaşımın doğum günüydü. Benim için çok kolay oldu, yoksa azar işiteceğim" şeklinde açıkladı.