Beşiktaş'ın unutulmaz ismi İbrahim Toraman'dan Semih Kılıçsoy için dikkat çeken benzetme: 'Antonio Cassano gibi'

Haberin Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koymuştu. Siyah - beyazlılara 3 puanı getiren golleri ise Semih Kılıçsoy kaydetmişti. Son haftalarda Beşiktaş'ın gol yükünü üstlenen genç futbolcunun performansı ise futbol kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Siyah - beyazlıların unutulmaz futbolcularından İbrahim Toraman da Semih Kılıçsoy'un ortaya koyduğu oyunu Spor Arena'ya değerlendirdi. Toraman, 18 yaşındaki futbolcuyu Antonio Cassano'ya benzetti.

İşte İbrahim Toraman'ın sözleri;

"OYUN TARZLARI ÇOK BENZİYOR"

"Semih Kılıçsoy, güçlü ve vuruşları iyi, potansiyeli yüksek olan bir oyuncu. Semih, Beşiktaş’ın içinde bulunduğu durumdan çıkabilmiş biri. Bu çıkışını devam ettirip eksiklerini giderdiği takdirde çok iyi yerlere gelecektir. İkili mücadeleden kaçmıyor, takipçiliğinde ısrarcı ve aklında hep gol var. Fakat oyunun iki yönünü oynayabilmeyi geliştirmesi gerekiyor. Ayrıca oyunun içinde daha çok var olması lazım. Semih’in oyun tarzını hem topa vuruş stili hem de iki ayağını kullanmasından dolayı eski İtalyan futbolcu Antonio Cassano’ya benzetiyorum."