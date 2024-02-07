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Beşiktaş'ın unutulmaz ismi İbrahim Toraman'dan Semih Kılıçsoy için dikkat çeken benzetme: 'Antonio Cassano gibi'

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#Beşiktaş#İbrahim Toraman#Semih Kılıçsoy
Beşiktaşın unutulmaz ismi İbrahim Toramandan Semih Kılıçsoy için dikkat çeken benzetme: Antonio Cassano gibi
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 13:23

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyeti getiren golleri Semih Kılıçsoy kaydetmişti. Siyah - beyazlıların genç yıldızı son haftalardaki performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamıştı. Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından İbrahim Toraman da 18 yaşındaki futbolcunun oyununu Spor Arena'ya değerlendirdi ve Kılıçsoy'u İtalyan efsaneye benzetti. İşte detaylar...

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koymuştu. Siyah - beyazlılara 3 puanı getiren golleri ise Semih Kılıçsoy kaydetmişti. Son haftalarda Beşiktaş'ın gol yükünü üstlenen genç futbolcunun performansı ise futbol kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Beşiktaşın unutulmaz ismi İbrahim Toramandan Semih Kılıçsoy için dikkat çeken benzetme: Antonio Cassano gibi

Siyah - beyazlıların unutulmaz futbolcularından İbrahim Toraman da Semih Kılıçsoy'un ortaya koyduğu oyunu Spor Arena'ya değerlendirdi. Toraman, 18 yaşındaki futbolcuyu Antonio Cassano'ya benzetti.

İşte İbrahim Toraman'ın sözleri;

"OYUN TARZLARI ÇOK BENZİYOR"

"Semih Kılıçsoy, güçlü ve vuruşları iyi, potansiyeli yüksek olan bir oyuncu. Semih, Beşiktaş’ın içinde bulunduğu durumdan çıkabilmiş biri. Bu çıkışını devam ettirip eksiklerini giderdiği takdirde çok iyi yerlere gelecektir. İkili mücadeleden kaçmıyor, takipçiliğinde ısrarcı ve aklında hep gol var. Fakat oyunun iki yönünü oynayabilmeyi geliştirmesi gerekiyor. Ayrıca oyunun içinde daha çok var olması lazım. Semih’in oyun tarzını hem topa vuruş stili hem de iki ayağını kullanmasından dolayı eski İtalyan futbolcu Antonio Cassano’ya benzetiyorum."

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#Beşiktaş#İbrahim Toraman#Semih Kılıçsoy

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