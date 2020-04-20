Joao Pedro: Ibrahimovic hepimizi öldürmekle tehdit etti

Spor Arena Dış Haber | Pedro, 2-0 öne geçtikleri ancak 3-2 kaybettikleri Houston Dynamo maçı sonrası soyunma odasında yaşananları şöyle anlattı:

"Zlatan soyunma odasında çok sinirliydi. Bize 'Plaja gitmek ya da Hollywood'da yürüyüşe gidecekseniz' söyleyin. Hesabımda 300 milyon var ve bir adam var. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bana tek bir kelime eden olursa onu burada öldüreceğim' dedi."

56 maçta oynadığı Los Angeles'ta 52 gole imza atan İsveçli yıldız, "Bence MLS tarihinin en iyi oyuncusu benim. Nereye gidersem gideyim böyle oynayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.





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