Jeremain Lens suskunluğunu bozdu! 'Beşiktaş benden kurtulmak istiyor ama...'

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Beşiktaş'ın Eylül 2020'de kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, suskunluğunu bozdu. Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'ın kendisinden kurtulmak istediğini ancak sezon sonuna kadar takımda kalacağını belirtti.

ESPN'e konuşan Lens'in yaptığı açıklamalar şöyle;

"Aslında 1.5 yıldır takımdan ayrı antrenman yapıyorum. 2 yıl önceye göre durumum çok değişti. Takımdan atıldım ve ayrı antrenmanlara başladım. Ama ne yazık ki başka bir takıma transfer olamadım. Kimseye çamur atmak istemiyorum, ayrıldığımda da atmayacağım. Ancak durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar. Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor. Böyle bir durumda kulüpler her teklifi ya da oyuncuya daha az para ödeyeceği her şansı değerlendirmek ister."

"BEŞİKTAŞ'TA İYİ PARA KAZANIYORUM"

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"Ancak durum böyle değildir. Hala bu konuda istekleri ve gereksinimleri vardır. Sonuç olarak başka takımlarla birkaç kez görüşme oldu ancak nihai bir anlaşmaya varılamadı. Şu anda iyi bir para kazandığımı düşünüyorum. Daha önce kazandığım paranın başka kulüpten yarısını ya da yüzde 10 daha azını kazanacağımı düşündüğüm için olumsuz bakıyordum."

"TEKRAR FUTBOL OYNAMAYI ÇOK İSTERİM"

Ancak şimdi çok para kazanıp oynayamamaktansa yüzde 10 indirimi tercih ederim. Tekrar futbol oynamayı çok isterim. 34 yaşındayım. Bu son yıllarımızsa futbolu bitirmek isterim. Amacım bu, futbolu bitirmek."