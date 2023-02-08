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Japonya'da Türkiye için yardım kampanyası! Tuğba Şenoğlu gözyaşlarını tutamadı...

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Tuğba Şenoğlu#Japonya
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 16:51

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun forma giydiği Japonya takımı Kurobe Aqua Fairies, ülkemizde yaşanan deprem felaketi için yardım kampanyası başlattı. Maç öncesi depremle ilgili konuşan Tuğba Şenoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

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VakıfBank'tan ayrılarak kariye Japonya'nın Kurobe Aqua Fairies takımında devam eden milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu İvegin, binlerce kilometre uzakta ülkemizde yaşanan deprem felaketi için gözyaşı döktü.

Takımı Kurobe Aqua Fairies'in maçı öncesi salonda açılan Türk Bayrağının önünde bir konuşma yapan Şenoğlu; "Çok üzgünüm. Hayatımda kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Maalesef bir sürü arkadaşımızı kaybettik, dostumuzu kaybettik." dedi.

Tuğba Şenoğlu İvegin, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Japonya takımı Kurobe Aqua Fairies de Türkiye için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

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#Deprem#Tuğba Şenoğlu#Japonya

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