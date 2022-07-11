Jack Wilshere, Arsenal'e antrenör olarak geri döndü!

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Arsenal, Jack Wilshere'ın Arsenal U18 takımının yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin bir dönem transfer listesinde yer alan Jack Wilshere, geçtiğimiz günlerde karyerini sonlandırdığını duyurmuştu.

SAKATLIKLAR ETKİLEDİ

30 yaşında olmasına karşın üst üste yaşadığı sakatlık sebebiyle eski günlerine dönemeyen Wilshere, son olarak formasını giydiği AGD Aarhus'tan ayrılmıştı.

Kariyerinde Arsenal, Bournemout ve West Ham gibi takımlarda top koşturan Wilshere, İngiltere Milli Takımı'nda 34 kez forma giydi ve 2 gol attı.