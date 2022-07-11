Son Dakika: Paul Pogba resmen Juventus'a geri döndü

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Manchester United forması giyen Paul Pogba'nın transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Paul, Torino'ya geri döndü. Gençken ayrıldı, yetişkin bir adam ve şampiyon olarak döndü ama değişmeyen bir şey var o da kulüp tarihinin unutulmaz sayfalarını bir kez daha beraber yazma arzusu." denildi.

Juventus ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalayan yıldız futbolcu, İtalyan devinde 10 numaralı formayı terletecek.

29 yaşındaki Fransız futbolcu, 2012-2016 yıllarında Juventus forması giymiş ve bu sürede 4 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 de İtalya Süper Kupası sevinci yaşamıştı.