İzmir depremi tarihi Atatürk Stadı'nı da vurdu!

Kentte 1971 Akdeniz Oyunları için inşa edilip ülkemizdeki iki olimpik stattan biri olma özelliği taşıyan 50 yıllık Atatürk Stadı depremde büyük darbe aldı. İlk yapıldığında 80 bin, koltuklandırılmış hali 51 bin 337 kapasiteli olan stat, İzmir Valiliği'nin kararıyla sağlamlık raporu alana kadar maçlara kapatılacak. İzmir'de daha önce Alsancak Stadı depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2014 yılında kapatılıp 2015 yılında yıkılmıştı. Alsancak Stadı'nın yenilenmesi için inşaat çalışmaları 3 yıldır devam ederken Atatürk Stadı için de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün (GSİM) 2015'te bir firmaya deprem testi yaptırdığı, tesisin bazı bölümleriyle ilgili olumsuz rapor geldiği öğrenilmişti.

Daha önce 12 Haziran 2017'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun akreditasyonunu bir süre yenilemediği statta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından testten geçirildikten sonra maçların oynanmasına izin verilmişti. Stadı kullanan tek kulüp konumundaki Misli.com 3'üncü Lig'deki Karşıyaka, 12 Kasım Perşembe günü iç sahada oynaması gereken Arhavispor maçı öncesi verilecek kararı bekliyor. Tarihi tesiste tribünlere protokol dahil kimse alınmadan maç oynanmasına onay verilebileceği öğrenildi. Kaf-Kaf, henüz 3 yıl önce açılmasına rağmen profesyonel ligde takımı kalmadığı için amatör maçlar dışında atıl kalan 13 bin kapasiteli UEFA standartlarındaki Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı ve Altay ile Altınordu'nun kullandığı Bornova Stadı'nı da değerlendirmeye aldı. Tire Stadı'nın zeminine ara ekim yapıldığı için 15 güne kullanıma hazır hale geleceği belirtildi.

5 YIL ÖNCE BAKIMDAN GEÇTİ

Türkiye'nin ilk olimpik stadı olma özelliği taşıyan İzmir Atatürk Stadı 5 yıl önce bakıma alındı. Tesiste çürüyüp koltukların üzerine düşmeye başlayan kapalı tribünün ahşap çatısı tamamen değiştirildi. Saha zemini yenilenip protokol ve B protokol koltukları değiştirildi. Stadın etrafına çit örülürken soyunma odaları da düzenlendi. Statta o dönem tribünleri güçlendirmeye yönelik bir çalışma yapılmadı. Dev tesiste maçlar ve atletizm yarışlarının yanı sıra tribün altlarındaki salonlarda her gün okçuluktan güreş ve haltere birçok farklı branşta yüzlerce sporcu çalışıyor.

TFF BİNASI DA BOŞALTILIYOR

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun İzmir'deki merkezi de boşaltılacak. Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na çok yakın olan Futbol Federasyonu Ege Bölge Müdürlüğü'nün içinde bulunduğu yeni binanın sağlam olduğu ancak çevresindeki hasarlı binalar nedeniyle zemininde de oturma meydana gelmeye başladığı öğrenildi. Federasyon görevlileri deprem sonrası 1 haftadır evlerinden çalışıyor. Kentte Bornava Şehir Stadı depremin ardından depremzedeler için çadırkent, Buz Sporları Salonu ise yardım merkezi haline getirilmişti.

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...