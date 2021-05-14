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Futbol
Haber Giriş: 14.05.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

İZLE - Haaland'ın Leipzig maçı performansı! Kupa Dortmund'un...

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İZLE - Haaland'ın Leipzig maçı performansı! Kupa Dortmund'un...

Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund, Leipzig'i 4-1 yenerek kupayı kazandı. 28. ve 87 dakikalarda sahne alan Haaland'ın gollerini izliyoruz...

Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund, Leipzig'i 4-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmada Sancho ve Haaland yıldızlaştı. Golcü isim 28. ve 87 dakikalarda fileleri sarstı. Böylelikle Borussia Dortmund 1965, 1989, 2012 ve 2017’den sonra 5. kez Almanya Kupası’nı kazanmış oldu.

İşte Norveçli golcünün performansı ve attığı goller;

Almanya Kupasında şampiyon Borussia Dortmund Leipzigi farklı geçtiler
Almanya Kupası'nda şampiyon Borussia Dortmund! Leipzig'i farklı geçtiler
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