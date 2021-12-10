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İyi düşünülmüş oyun taktiği ve başarılı uygulama

#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Lazio
İyi düşünülmüş oyun taktiği ve başarılı uygulama

Galatasaray, Roma'dan istediğini alarak döndü.

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Ligdeki hayal kırıklıklarını Avrupa Ligi’ndeki başarısıyla telafi eden Galatasaray, Roma’daki maça, buraya kadar kırıksız getirdiği karnesini grup liderliğiyle taçlandırma hedefiyle çıktı. İtalya’da, Türkiye’de olduğundan daha evinde gibi görünen Fatih Terim, basın toplantısında, maçtaki öncelikli hedef kaybetmemek olsa da Galatasaray’ın her zaman kazanmak için oynayacağını söyledi. Olası bir galibiyet, ön elemeleri de sayarsak Terim için UEFA Avrupa Ligi kariyerinde bir sezonda alınan en yüksek galibiyet serisini yakalamak anlamına gelecekti.

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TEMKİNLİ BAŞLADILAR

Marsilya ve Lokomotiv Moskova deplasmanlarında iyi düşünülmüş ve uygulanmış oyunlarla puan almayı bilen Galatasaray’ın Lazio karşısında da benzer bir taktikle sahada olacağını tahmin etmek zor değildi. Öyle de oldu. Oyuna temkinli başlayan sarı kırmızılılar bir yandan fırsatını bulduğunda hızlı çıkmaya çalışsalar da, Diagne ilk yarıda rakip kaleden çok kendi ceza sahasında topla buluştu ve pozisyon yaratmak yerine engelledi.

SON 16'YA IŞINLANDI

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İkinci yarının büyük bölümünde, oyuncu değişikliklerini bir kenara bırakırsak, iki taraf adına da çok hareket yoktu. Maçın iyiden iyiye geri sayıma geçtiği dakikalarda oyuna Luyindama ve Mohamed’i alan Terim oyunu iyiden iyiye soğutmaya çalışırken maçın en çok pozisyonunun bu bölüme yığılacağını muhtemelen öngörmüştü. Maçın en tehlikeli pozisyonlarından biri, 89. dakikada Zaccagni’nin vuruşunda Muslera’nın ellerinde eridi. Uzatma dakikalarında Galatasaray Mustafa Mohamed’le gole yaklaşsa da, tüm oyunun kalesine yığıldığı geçmek bilmeyen beş dakika sonunda muradına erdi ve Galatasaray lider gittiği Roma’dan istediğini alarak ve mart ayındaki son 16’ya ışınlanarak lider döndü.

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#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Lazio

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