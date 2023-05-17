Ivan Toney'nin cezası belli oldu! 8 ay futboldan men

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Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Ivan Toney'in 232 maçta bahis ihlali yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

27 yaşındaki oyuncuya futboldan 8 ay men cezası verildi.

Futbol Federasyonu ayrıca, 8 aylık men cezasının yanı sıra 27 yaşındaki futbolcuya 50 bin sterlin para cezası verildiğini duyurdu.

Bu sezon Brentford'da 35 maça çıkan Ivan Toney, 21 gol attı ve 5 asist yaptı.

NE OLMUŞTU?

Toney hakkında 25 Şubat 2017 ve 23 Ocak 2021 tarihleri arasında 262 maçta bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı

Açıklanan cezada söz konusu maçlardan 30'unun geri çekildiğini, Toney'in ise 232 maçta bahis ihlali yaptığını kabul ettiğini belirtildi.