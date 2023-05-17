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Mario Balotelli için olay sözler: Takımda zombiler olduğunu söylenebilir...

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#Mario Balotelli#Sion#İsviçre
Mario Balotelli için olay sözler: Takımda zombiler olduğunu söylenebilir...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 19:18

İsviçre Ligi takımlarından Sion'da forma giyen Mario Balotelli, eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor.

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Adana Demirspor'un ardından Sion'un yolunu tutan Mario Balotelli, İsviçre'de eleştiri oklarını üzerine çekti.

İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont, İtalyan golcü için flaş sözler kullandı.

Sporx'te yer alan habere göre; Michel Pont, "Elbette takımda zombiler olduğunu söylenebilir ama öyle değiller. Sion'da her şeyi mahveden biri var, o da Balotelli. Havayı bozan bir liderin olması kabul edilemez. Şahsen ben Balotelli'ye katlanamıyorum" sözlerini kullandı.

Sion'da şu ana dek 19 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 6 kez gol sevinci yaşadı.

Mario Balotelli'nin Sion ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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#Mario Balotelli#Sion#İsviçre

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