İttifak Holding Konyaspor 2 - 0 Yukatel Kayserispor (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Konyaspor, Kayserispor'a karşı bu yenilgiyi telafi etti ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Serdar Gürler ve 45. dakikada Amir Hadziahmetovic'in ayağından geldi.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 17'ye çıkardı. Kayserispor ise 11 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda top üstten auta gitti.
8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Çekiçi'nin sol çaprazdan ortasında, Serdar Gürler kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı qağlara gönderdi: 1-0.
19. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan pası sonrası Gavranovic'in zayıf vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.
27. dakikada Çekiçi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
45. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Skubic'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği pas sonrası Hadziahmetovic'in sert vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.
İKİNCİ YARI
47. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'in müdahalesiyle kornere çıktı.
65. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
77. dakikada Mensah'ın ceza sahası çizgisi yakınından sert şutunu kaleci Sehic güçlükle kornere çeldi.
90+2. dakikada Michalak sağ kanattan sürerek getirdiği topla ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Soner Dikmen), Hadziahmetovic (Dk. 90 3 Adil Demirbağ), Serdar Gürler (Dk. 73 Michalak), Çekiçi (Dk. 80 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 90 3 Barış Yardımcı), Ahmed Hassan
Yukatel Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, Yasir Subaşı (Dk. 83 Cardoso), Uzodimma (Dk. 46 Campanharo), Attamah (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Emrah Başsan, Mensah, Thiam (Dk. 74 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 74 Gökhan Sazdağı)
Goller: Dk. 8 Serdar Gürler, Dk. 45 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Kolovetsios, Dk. 58 Hosseini, Dk 68 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 58 Ahmet Çalık, Dk. 67 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor)
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