İtalyanlar duyurdu: 'Kenan Yıldız, yeni sezonda Juventus'un 10 numarası olacak!'

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile 2029 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. İtalyan ekibi yeni kontratla 10 numaralı formayı da gelecek sezon Kenan’a teslim etmeyi planlıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlı taraftarların da büyük ilgi gösterdiği 18 yaşındaki forvet oyuncusuna son dönemde Avrupa kulüplerinin ilgisinin ardından Juventus yeni bir kontrat imzalayarak Kenan’ı kadroda tutmanın planlarını yapıyor.

İtalyan ekibinde 15 numaralı formayı giyen hücum oyuncusunun yeni sözleşmenin ardından 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

"5 YIL İÇİNDE BALLON D'OR'A ADAY OLACAK"

Takım arkadaşlarının övgüyle bahsettiği Kenan Yıldız için Juventus kalecisi Wojciech Szczesny, “Kenan Yıldız’ın 5 yıl içinde Ballon d’Or’a (Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülü) aday olacağına eminim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun kadar yetenekli birini hiç görmedim” ifadelerini kullanmıştı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından aday kadroya da çağrılan Kenan, Ay-Yıldızlı formayı ilk kez Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Hırvatistan’a karşı giymişti.

Genç futbolcu milli formayla 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Torino temsilcisiyle ise ligde ve kupada toplam 24 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol kaydetti.