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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2020 - 16:06,Son Güncelleme:/

İtalyan golcüden rekor kıran koronavirüs dansı

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İtalyan golcüden rekor kıran koronavirüs dansı
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Çin'in Shandong Luneng takımında forma giyen İtalyan forvet Graziano Pelle ve sevgilisi Viktoria Varga'nın dansı sosyal medyada çok konuşuldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle el teması yapılmamasına dikkat çekmek adına yapılan dans, sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

Çin'in Shandong Luneng takımında oynayan İtalyan futbolcu Graziano Pelle ve sevgilisi Viktoria Varga'nın dansı sosyal medyada oldukça beğenildi.

Geçtiğimiz günlerde de Robert Lewandowski ve eşinin dansı çok konuşulmuştu.

İtalyan golcüden rekor kıran koronavirüs dansı

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