İtalyan golcüden rekor kıran koronavirüs dansı
Çin'in Shandong Luneng takımında forma giyen İtalyan forvet Graziano Pelle ve sevgilisi Viktoria Varga'nın dansı sosyal medyada çok konuşuldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle el teması yapılmamasına dikkat çekmek adına yapılan dans, sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.
Çin'in Shandong Luneng takımında oynayan İtalyan futbolcu Graziano Pelle ve sevgilisi Viktoria Varga'nın dansı sosyal medyada oldukça beğenildi.
Çin'in Shandong Luneng takımında forma giyen İtalyan forvet Graziano Pelle ve sevgilisi Viktoria Varga'nın karantina dansı pic.twitter.com/1LjClBa2yR— Spor Arena #EvdeKalTürkiye (@sporarena) March 26, 2020
Geçtiğimiz günlerde de Robert Lewandowski ve eşinin dansı çok konuşulmuştu.
🕺💃Robert Lewandowski: 'Evden dans!' pic.twitter.com/uzfmdnpg32— Spor Arena #EvdeKalTürkiye (@sporarena) March 25, 2020
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