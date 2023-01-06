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İtalyan efsane Gianluca Vialli hayatını kaybetti!

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#Gianluca Vialli#İtalya#Kanser
İtalyan efsane Gianluca Vialli hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 12:55

İtalyan futbol efsanesi Gianluca Vialli, bir süredir kansere karşı verdiği savaşı kaybederek 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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İtalyan futbol efsanesi Gianluca Vialli 58 yaşında hayatını kaybetti. Futbolculuk kariyeriyle İtalya'nın efsane forvetleri arasında gösterilen Vialli, son olarak İtalya Milli Takımı'nda Mancini'nin yardımcısı olarak görev yapmıştı.

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2017'DE KANSER TEŞHİSİ KONULDU, 2018'DE YENDİ AMA...

Gianluca Vialli'ye oankreas teşhisi ilk olarak 2017 yılında konulmuştu. Tedavisinin ardından 2018 yılında iyileşen Vialli, aynı yılın ortalarında yeniden rahatsızlanarak kemoterapiye başladı. 2020'nin ortalarında kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen Vialli, 2021 yılında düzenlenen EURO 2020'de İtalya Milli Takımı'nın koordinatörü olarak turnuvaya gitmiş ve Roberto Mancini'nin sağ kolu olarak görev yapmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde Chelsea ve Watford'u çalıştıran Vialli, Milli Takım'daki görevinden 14 Aralık 2022'de ayrılmıştı.

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İtalyan efsane Gianluca Vialli hayatını kaybetti

VIALLI'NIN FUTBOLCULUK KARİYERİ

İtalya futbolunun efsane forvetleri arasında gösterilen Vialli, Cremonese altyapısından çıkıp kendisini gösterdikten sonra Sampdoria'ya transfer olmuş ve buraa 8 yıl oynamıştı. 16,5 milyon euro karşılıında Juventus'a transfer olan Vialli 1996 yılında Chelsea'ye gidip 1999 yılında kariyerini sonlandırdı.

Kulüp kariyerinde toplam 673 maça çıkan Vialli, 259 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.

Vialli, kariyerinde bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki kez İtalya Serie A şampiyonluğu, bir kez UEFA Kupası, dört kez İtalya Kupası, iki kez İtalya Süper Kupa, bir kez İngiltere Federasyon Kupası, bir kez İngiltere Lig Kupası kazanırken bir kez de Serie A'da gol kralı olmuştu.

İtalyan efsane Gianluca Vialli hayatını kaybetti

İtalyan efsane Gianluca Vialli hayatını kaybetti

İtalyan efsane Gianluca Vialli hayatını kaybetti

 

 

 

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#Gianluca Vialli#İtalya#Kanser

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