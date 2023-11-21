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İtalya üst üste 8. kez Avrupa Şampiyonası’nda

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#EURO2024#İtalya#Danimarka
İtalya üst üste 8. kez Avrupa Şampiyonası’nda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 01:43

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 10'uncu ve son hafta karşılaşmaları 3 grupta oynanan 7 maçla devam ediyor. EURO 2024 Elemeleri C Grubu son maçında Ukrayna ile berabere kalan İtalya, rakibine ikili averajda üstünlük sağladı ve Almanya biletini aldı.

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İtalya, Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan finallere gitmeye hak kazandı. C Grubu son maçında Ukrayna ile Leverkusen şehrinde karşılaşan Gök Mavililer, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Oynadığı 8 maçta 14 puan toplayan İtalya, aynı puana sahip Ukrayna’yı ikili averajla geride bıraktı. İtalyanlar, eylül ayında oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Grubun diğer maçında Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kalan İngiltere 20 puanla grubu lider tamamladı.

Korona virüs sebebiyle 2021 yılında oynanan Euro 2020’de İtalya, şampiyonluğa ulaşmıştı.
Almanya biletini alan İtalya, üst üste 8. kez Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılım hakkı elde etti.

Elemelerde C, E ve H Grubunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Ukrayna İtalya: 0-0

Makedonya İngiltere: 1-1

E Grubu:

Çekya Moldova: 3-0

Arnavutluk Faroe Adaları: 0-0

H Grubu:

Kuzey İrlanda Danimarka: 2-0

Slovenya Kazakistan: 2-1

San Marino Finlandiya: 1-2

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#EURO2024#İtalya#Danimarka

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