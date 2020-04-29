İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A için umutsuz konuştu!

Bakan Spadafora, LA7 kanalında katıldığı bir programda, tartışma konusu olan Serie A 2019-2020 sezonunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Spadafora, "Ligin yeniden başlamasına ilişkin yolun daraldığını görüyorum. Ligin güvenli bir şekilde ağustosa kadar sona ereceği program dahilinde organize edilmesini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Sezonun kaldığı yerden devam etmesi konusunda ısrarcı olan Serie A kulüplerinin fikir değiştirebileceğine işaret eden Spadafora, şunları kaydetti:



"Lega Serie A'nın (Lig Birliği) bir sonraki toplantısında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Kulüplerin büyük kısmı, bizden bu sezonu bütünüyle durdurmamızı ve gelecek yılki şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmayı isteyebilir."

"HÜKÜMETE BASKI YAPMAK FAYDASIZ"



Maçların yeniden başlaması konusunda hükümete ve Başbakan'a baskı yapmanın faydasız olduğunun altını çizen Bakan Spadaforo, bilim kurulundan gelecek yönlendirmelere göre 18 Mayıs'tan sonra antrenmanlara başlamaya izin verilebileceğini, ligin 15 Haziran'da başlayıp başlamayacağını anlamak için bir süre daha beklemeleri gerektiğini ifade etti.



Spadafora, maçların yeniden başlaması durumunda kesinlikle seyircisiz oynanacağını da aktardı.



Kovid-19 salgını nedeniyle iki ayı aşkın sürede 27 binden fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son haftalarda ölü ve vaka sayılarındaki düşüş, normale dönüş tartışmalarını hızlandırmıştı.



Ülkede futbol camiasından, liglerin yeniden başlaması için siyasilere ve hükümete yoğun baskı yapılırken, hükümet ise bu adıma mesafeli yaklaşımını sürdürüyor.





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