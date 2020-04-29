İtalya'da corona gerçeği ortaya çıktı! Herkes yanlış biliyor...

AVRUPA'DA EN KÖTÜ TABLO İTALYA'DA Salgını en ağır yaşayan Avrupa ülkesi konumunda olan İtalya'da da rakamlar pek iç açıcı değil. 201 bin 505 vakanın tespit edildiği Çizme'de 27 bin 359 yaşamını yitirdi.