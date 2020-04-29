İtalya'da corona gerçeği ortaya çıktı! Herkes yanlış biliyor...

Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 150 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 220 bine yaklaştı. İyileşen hasta sayısı ise 965 bin 197'ye yükseldi.Salgını en ağır yaşayan Avrupa ülkesi konumunda olan İtalya'da da rakamlar pek iç açıcı değil. 201 bin 505 vakanın tespit edildiği Çizme'de 27 bin 359 yaşamını yitirdi.Önlem almakta geciken İtalya'da bilançonun bu kadar ağır olmasının sebepleri arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atalanta - Valencia mücadelesi gösteriliyordu.Atalanta'da oynanması gereken müsabaka, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmış ve 40 binden fazla taraftar 19 Şubat'ta oynanan o maça gitmişti.İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, Atalanta - Valencia maçı için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden bir grup taraftarın corona testi bir hafta sonra pozitif çıkmıştı.Atalanta maçından sonra ülkelerine dönen 3 Valencia taraftarının da corona virüs testi pozitif çıkmış ve bu vakalar, İspanya'da tespit edilen ilk vakalar olmuştu.Karşılaşmanın oynandığı Lombardiya bölgesinde şimdiye dek 74 bin 348 pozitif vaka tespit edilirken, 13 bin 575 kişi hayatını kaybetti.Ülkedeki ölümlerin yarısından fazlasının yaşandığı Lombardiya bölgesi, bu rakamların gölgesinde corona virüsün Avrupa'daki merkezi ilan edilmişti.İtalya’nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergamo şehrinin Belediye Başkanı Giorgio Gori, yaşanan bu süreçte Atalanta - Valencia maçının biyolojik bomba etkisi yarattığını savunmuştu.Giorgio Gori iddiasını biraz daha ileriye taşıyarak İtalya'da corona virüsü salgının bu karşılaşma yüzünden kontrolden çıktığını söyleyerek UEFA'yı virüsün yayılmasına sebep olmakla suçlamıştı.Ancak Corriere della Sera Gazetesi, bugünkü sayısında İtalya'da şaşkınlık yaratan bir gerçeği ortaya çıkardı. Gazete, corona virüsün ülkede sanılan daha önce görüldüğünü öne sürdü.Gazetede yer alan haberde; bir takım bilim insanlarının yaptığı araştırmalar neticesinde İtalya'daki ilk corona virüsü vakasının aslında 26 Ocak'ta görüldüğünün tespit edildiği iddia edildi.Halbuki İtalyan hükümeti, ilk corona virüsü vakasını 20 Şubat'ta bildirmişti. Gazete ise ilk vakanın 26 Ocak'ta tespit edildiği iddiasıyla İtalya'da gündeme oturdu.Söz konusu haberde, bölgede 20 Şubat'tan önce grip ve zatürre ile karıştırılan vakalar olduğuna inanıldığı belirtilirken ilk vakanın tespit edildiği döneme kadarki veriler de paylaşıldı.Habere göre; ilk vakanın duyurulduğu 20 Şubat öncesinde 46'sı başkent Milano'da olmak üzere bölgede 543 pozitif vaka vardı.Gazetenin bu haberiyle birlikte ülkede corona virüsü salgınını başlattığı savunulan Atalanta - Valencia maçına yönelik tepkiler de hafiflemiş oldu.İtalya'da güncel verilere göre toplam pozitif vaka sayısının zirvesinde 74 bin 348 kişi ile Lombardiya bulunuyor.En yakın bölgeleri neredeyse üçe katlayan Lombardiya'nın ardından Piedmont'ta 25 bin 450, Emilia-Romagna'da ise 24 bin 914 vaka görüşmüştü.25 bin 29 kişinin iyileştiği Lombardiya bölgesinde hala 35 bin 744 pozitif vaka olduğu biliniyor.Lombardiya'nın ardından en fazla aktif pozitif vakanın bulunduğu bölge ise 15 bin 506 kişiyle Piedmont bölgesi.