MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİtalya Serie A | Juventus 2-0 Bologna (Merih Demiral 90+2'de oyuna girdi)
GeriFutbol İtalya Serie A | Juventus 2-0 Bologna (Merih Demiral 90+2'de oyuna girdi)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

İtalya Serie A | Juventus 2-0 Bologna (Merih Demiral 90+2'de oyuna girdi)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalya Serie A | Juventus 2-0 Bologna (Merih Demiral 90+2'de oyuna girdi)
Abone Olgoogle-news

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-0 mağlup etti.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile ligde orta sıralarda yer alan Bologna karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 15. dakikada Brezilyalı Arthur ile 1-0 öne geçti. İki takım da karşılıklı fırsatlar yakalasa da ilk yarı, Juventus'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İtalya Serie A | Juventus 2-0 Bologna (Merih Demiral 90+2de oyuna girdi)

İkinci yarıya konuk ekip, skor eşitlemek için yüklense de Juventus, 71. dakikada ABD'li McKennie ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın son anlarında Juventus, Bologna kalesinde net pozisyonlar yakalasa da sonuçlandıramadı ve müsabaka ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Liverpooldan Merih Demiral için Juventusa 45 milyon sterlinlik teklif
Liverpool'dan Merih Demiral için Juventus'a 45 milyon sterlinlik teklif

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 90+2. dakikada McKennie'nin yerine oyuna dahil oldu.

İtalya Serie A | Juventus 2-0 Bologna (Merih Demiral 90+2de oyuna girdi)

Bu galibiyetle Juventus, puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla puan tablosunda 4. basamağa yerleşti. 43 puanlı lider Milan'ın bu haftaya Atalanta'ya kaybetmesiyle Juventus ile lider arasındaki puan farkı da 7'ye indi.

Ligde bu sezon 9. yenilgisini Juventus karşısında alan Bologna ise 20 puanla 13. sırada yer aldı.

 

İtalya Serie A | Juventus 2-0 Bologna (Merih Demiral 90+2de oyuna girdi)

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle