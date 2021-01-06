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GeriFutbol Liverpool'dan Merih Demiral için Juventus'a 45 milyon sterlinlik teklif
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Haber Giriş: 06.01.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

Liverpool'dan Merih Demiral için Juventus'a 45 milyon sterlinlik teklif

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Liverpool'dan Merih Demiral için Juventus'a 45 milyon sterlinlik teklif
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Liverpool'un Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik bir teklif yapacağı iddia edildi.

Virgil van Dijk'ın sezonu kapatması sebebiyle stoper arayışlarını sürdüren Liverpool, Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.

Liverpool Echo'nun haberine göre; İngiliz ekibinin milli yıldız için Juventus'a 45 milyon sterlinlik bir teklif yapacağı iddia edildi.

JUVENTUS GÖNDERMEK İSTEMİYOR
Haberde Juventus'un Ocak ayında Merih Demiral'ın gidişine sıcak bakmadığı ve teklifi reddedeceği belirtildi.

Merih Demiral, bu sezon Juventus'ta 3'ü Şampiyonlar Ligi, 6'sı Serie A'da olmak üzere toplam 9 resmi maçta forma giydi.

Liverpooldan Merih Demiral için Juventusa 45 milyon sterlinlik teklif

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