×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İtalya basını duyurdu: Galatasaraylı Torreira, Napoli'nin listesinde!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Torreira#Galatasaray
İtalya basını duyurdu: Galatasaraylı Torreira, Napolinin listesinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 15:51

Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli'nin, Galatasaray'dan Lucas Torreira'yı transfer listesine aldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Transfer döneminin son günlerinde hareketlilik devam ederken Galatasaray'ın orta sahası Torreira ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fiorentina'dan Sofyan Amrabat ile ilgilenen Napoli, alternatif olarak Lucas Torreira'yı listesine aldı.

Uruguaylı orta sahanın, uluslararası tecrübesi olduğu ve İtalya Ligi'ni yakından tanıdığı vurgulandı.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Emil Breivik operasyonu Mejaneri açıkladıGalatasaray'da Emil Breivik operasyonu! Mejaneri açıkladıHaberi görüntüle

LAZIO İLE İSMİ ANILMIŞTI

Transfer döneminin ilk günlerinde ise Torreira'nın adı Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio ile anılmıştı.

Galatasaray forması altında 37 maçta sahaya çıkan Torreira, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Torreira#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!