İtalya basını duyurdu: Galatasaraylı Torreira, Napoli'nin listesinde!

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Transfer döneminin son günlerinde hareketlilik devam ederken Galatasaray'ın orta sahası Torreira ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fiorentina'dan Sofyan Amrabat ile ilgilenen Napoli, alternatif olarak Lucas Torreira'yı listesine aldı.

Uruguaylı orta sahanın, uluslararası tecrübesi olduğu ve İtalya Ligi'ni yakından tanıdığı vurgulandı.

LAZIO İLE İSMİ ANILMIŞTI

Transfer döneminin ilk günlerinde ise Torreira'nın adı Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio ile anılmıştı.

Galatasaray forması altında 37 maçta sahaya çıkan Torreira, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.