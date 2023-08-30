Son Dakika: Galatasaray'da Emil Breivik operasyonu! Mejaneri açıkladı

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Transfer çalışmalarına devam Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu'nda karşı karşıya geldiği Molde'nin genç futbolcusu Emil Breivik'i radarına aldı.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Molde'nin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken Dursun Özbek yönetimi ile temasa geçti.

Menajer Solbakken, genç futbolcunun transferi konusunda Galatasaray ile görüştüklerini açıkladı. 23 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleşmesi durumunda ilk defa Norveç dışına çıkmış olacak.

RAMS Park'ta istifra etti

Emil Breivik, Galatasaray'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarının ikisinde de ilk 11'de yer aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın 3-2 kazandığı ilk maçta 90 dakika sahada kalırken, 2-1 Galatasaray galibiyetiyle sona eren İstanbul'daki maçta ise 76. dakikada oyundan çıktı. Emil Breivik, ilk yarının uzatma anlarında istifra etmişti. Genç futbolcuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından sahada yapıldı.

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Geçen sezon 35 maçta 13 gol, 10 asist kaydetti

Molde altyapısından yetişen 11 Haziran 2000 doğumlu Emil Breivik, Raufoss'ta kiralık olarak forma giydi. Molde'de geçen sezon 35 maça çıkan Breivik 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi.