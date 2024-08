İsviçreliler, Beşiktaş - Lugano maçı için ne dedi? 'Galatasaray maçını gördünüz, Fenerbahçe taraftarı bile titretemedi'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İsviçre’nin dirençli ekiplerinden Lugano ile karşılaşacak. Son haftalarda hücum hattındaki formda oyuncularına güvenen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galip gelerek iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor. Mücadeleyi yakından takip eden İsviçreli meslektaşlarımız, zorlu 90 dakika öncesi iki ekibin önemli noktalarıyla ilgili düşüncelerini anlattı. Gazeteciler, Lugano’nun geçen sene İstanbul’daki 3-2’lik galibiyetini de vurgu yaptı.

İSVİÇRELİ GAZETECİLERİN KRİTİK 90 DAKİKA ÖNCESİ GÖRÜŞLERİ ŞÖYLE:

LUCA SCİARİNİ (ECO DELLO SPORT):

“BEŞİKTAŞ’IN GEÇEN YILA GÖRE ÇOK DAHA İYİ OLDUĞUNA İNANIYORUM”

Beşiktaş'ın bu yıl geçen yıldan çok daha iyi olduğuna inanıyorum. Lugano, İstanbul'a çok rahat bir psikolojiyle geldi. Hedefleri Avrupa Kupası'na katılmaktı ve bunu da başardılar. Lugano gibi bir kulüp için Avrupa Ligi veya Konferans Ligi çok da büyük fark yaratmıyor. Takımdaki atmosfer çok iyi durumda. Beşiktaş ile ilk maçtaki 3-3’lük skor ve Fenerbahçe’ye karşı oynanan iki maç, oyunculara iyi bir seviyede olduklarına ve herkesle mücadele edebileceklerine dair inanç verdi. Renato Steffen, Lugano'nun en iyi oyuncusu. O, üst düzey bir oyuncu ve ilk maçta da gördüğünüz gibi çok iyi bir sol ayağı var. Ancak herkes takımın en teknik oyuncusu olan Ignacio Aliseda’dan da çok şey bekliyor. Geçmişte uzun süre sakatlık yaşayan oyuncuyu Lugano'da en iyi seviyesinde görmeyi bekliyoruz.

“İMKANSIZ MUCİZE YOK! YOUNG BOYS, GALATASARAY MAÇINI KAZANDI”

İstanbul'daki atmosfer her zaman çok heyecan vericidir ve Lugano gibi bu büyük stadyumlarda oynamaya alışkın olmayan bir takım ekstra motive olabilir. Takımdaki oyuncuların stadyumdaki bu sıcak atmosferden etkileneceklerini sanmıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'un Galatasaray karşısında kazandığını gördük. O yüzden ortada imkânsız bir "mucize" yok. VAR'ın devreye girmesiyle artık hakemleri bile etkilemek ya da etki altına almak çok zor.

“CİRO IMMOBİLE, İLK FIRSATTA GOL ATABİLİR”

Ciro Immobile'yi çok iyi tanıyoruz. O, uzun süre Lazio'da oynadı ve her zaman çok sayıda gol attığını gördük. Onu kale önünden uzak tutmak önemli çünkü ilk fırsatta gol atabilir. Ancak Beşiktaş, sadece ondan ibaret değil çünkü çok sayıda iyi oyuncusu var. İlk maçta Rafa Silva’dan çok etkilenmiştim. Rafa Silva, sıra dışı bir oyuncu. Takımda çok sayıda teknik oyuncu bulunuyor. Bu yüzden savunmamızda hata yapmamak çok önemli olacak.

MASSİMO SOLARİ (CORRİERE DEL TİCİNO):

“BEŞİKTAŞ, LUGANO’NUN KALİTESİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİNİ GÖRDÜ”

10 ay önce İstanbul'daydım. Evet, bu maçta da her şey olabilir. Lugano, yine sürpriz yapabilir. Beşiktaş, Lugano'nun kalitesinden asla taviz vermeyen bir takım olduğunu geçen haftaki ilk maçta anladı. Mattia Croci-Torti'nin takımı hırslı, korkusuz ve turu geçebileceğine inanıyor. Ancak Beşiktaş, bir yıl öncesine göre daha güçlü ve bu maçta açıkça favori olan taraf. Renato Steffen, her zaman Lugano'nun en iyi oyuncusu ve her an fark yaratabilir. Başka bir isim söylemem gerekirse Uran Bislimi’den de bahsetmek istiyorum. Bislimi, takıma katkı veren genellikle tehlikeli bir futbolcu.

“FENERBAHÇE TARAFTARI BİLE LUGANO’YU TİTRETEMEDİ”

Ciro Immobile, İlk maçta gol atamamış olsa bile sürekli tehlike yaratan bir futbolcudur. Ancak Rafa Silva'nın da tıpkı Steffen gibi her an fark yaratabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Bu arada stadyumdaki atmosfer de Beşiktaş’a yardımcı olacaktır. Bu özel bir faktör olacak. Ancak daha önce de söylediğim gibi Lugano korkmuyor. Zaten Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe karşısında Jose Mourinho için çıldıran taraftarlar bile Lugano’yu titretememişti.