Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde! (Beşiktaş 5-1 Lugano)

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş ile Lugano kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar, ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Lugano'yu rövanşta 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı.

Karşılaşmanın henüz 7. dakikada Immobile ile öne geçen Beşiktaş, devreye 1-0 üstün girdi.

İKİNCİ DEVRE GOL ŞOV

Lugano, 59. dakikada Vladi ile skoru eşitlerken 65. dakikada Gedson sahneye çıktı ve siyah-beyazlılar bir kez daha öne geçti.

Rafa Silva, 70. dakikada attığı şık golle takımını rahatlatırken 71. dakikada Immobile 4. golü kaydetti.

Son sözü 90+2. dakikada Salih Uçan söyledi ve bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna lig aşamasında devam edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Beşiktaş öne geçti. Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan siyah-beyazlılarda Masuaku'nun şutunda, kaleciden dönen meşin yuvarlağı iyi takip eden Immobile, altıpastan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

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14. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin vuruşunda, kaleciyi geçen topu kale çizgisi üzerinden Lugano savunması uzaklaştırdı.

29. dakikada savunmanın hatalı pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rashica'nın kaleciyle karşı karşıya durumda ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe şutunda Saipi, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

41. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Rafa Silva'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin şutunda Saipi, topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Boşta kalan top ceza sahası içi sol çaprazda Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleciyi geçen topu savunma bir kez daha çizgiden çıkardı.

59. dakikada kendi yarı sahasından savunma arkasına atılan topa hareketlenen Aliseda, ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Aliseda'nın sağdan bindiren Vladi'nin önüne bıraktığı meşin yuvarlağı Vladi ağlarla buluşturdu: 1-1.

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65. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası dışında Rafa Silva meşin yuvarlağı bekletmeden içeri koşu yapan Gedson Fernandes'e aktardı. Portekizli oyuncunun gelişine altıpasın solundan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

70. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Rashica'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

71. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Gedson Fernandes'in pasıyla soldan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Immobile, çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin altından ağlara gönderdi: 4-1.

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90+2. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salih'in pasına ceza sahası içi sol çaprazdan Muçi'nin şutunda, kaleciden dönen topu Salih Uçan boş kaleye ağlara bıraktı: 5-1.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Mahmoud, Aliseda, Vladi, Steffen.