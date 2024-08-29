Muslera'nın Virginius'a tekmesi dünya basınında: Zirvedeki harika günleri tükeniyor! Yakışmayan hareket

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87. dakikada Virginius, Sarı-kırmızılıların tur umutlarını bitirirken Uruguaylı eldiven, sevinmeye giden rakibine arkadan çelme takarak düşürdü. Direkt kırmızı kart gören Muslera için dünya basınında şu yorumlar yapıldı:

"SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI"

Blick (İsviçre): Gala kalecisinden Young Boys’un golcüsüne acınası saldırı. Galatasaray’ın aldığı play-off mağlubiyetinde Muslera çok kötü bir kaybeden olduğunu gösterdi. Uruguaylı kaleci hararetli son bölümde sinirlerine hakim olamadı. Ve bunu birkaç kez yaptı. Muslera ilk Ugrinic ve Colley’in peşinden gitti. Ugrinic ve Colley Türk taraftarların attığı cisimlerden korunmak için sahaya geri koşmuşlardı.

"MUSLERA KORKUNÇ BİR TEKME ATTI"

El Observador (Uruguay): Muslera korkunç bir tekme attı. Young Boys’un Fransız futbolcusu kollarını G.Saray taraftarına dönük açınca Muslera tekme attı ve direkt kırmızı gördü.

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CBS Sports (ABD): Türkiye’de delilik! Young Boys’lu Virginius’un son dakikalarda gelen golü sonrası Galatasaray kalecisi Fernando Muslera deliriyor ve kırmızı kart görüyor.

"MUSLERA İÇİN ZİRVEDEKİ HARİKA GECELER TÜKENİYOR"

As (İspanya): Golden sonra Virginius’a tekme atan Güney Amerika futbolunun en ikonik kalecilerinden biri olan Muslera için zirvedeki harika geceler artık tükeniyor.

Marca (İspanya): Avrupa’da bir Türk dramı daha: Young Boys, Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nden mahrum bıraktı. Muslera ilk maçta hatalı gollere bu kez rakibine tekme atarak kırmızı kartla atılmayı ekledi.

"VIRGINIUS, TÜRKLER'İN ÜST TURA ÇIKMA UMUTLARINI YOK ETTİ"

Corriere dello sport (İtalya): Virginius’un golü Türklerin bir üst tura çıkma umutlarını yok etti. Muslera ise golden sonra rakibine tekme attığı için oyundan atıldı.

Bild (Almanya): Galatasaray kalecisi çıldırdı. Uruguaylı kaleci attığı golü kutlayan Virginius’u tekmeleyerek atıldı.

"MUSLERA'DAN KENDİNE YAKIŞMAYAN HAREKET"

Daily Mail (İngiltere): Young Boys, İstanbul cehenneminden çıktı. Muslera kendine yakışmayan bir hareketle kırmızı kart gördü.

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L'Equipe (Fransa): Çılgın bir maçtı. Sahanın en tecrübeli oyuncusu Muslera rakibine saldırarak takımını 10 kişi bıraktı.

GÖZLER UEFA'NIN VERECEĞİ CEZADA

Direkt kırmızı kartla oyundan atılan Muslera’nın en az 2 maç ceza alması bekleniyor. Ancak UEFA’nın açacağı soruşturmaya göre Uruguaylı eldivenin hareketi ‘saldırı’ ya da ‘ciddi saldırı’ olarak değerlendirilirse kaçıracağı maç sayısı artabilir.