İsviçre kazandı ama Kosova daha çok sevindi

Haberin Devamı

İsviçre'nin Sırbistan karşısındaki galibiyeti İsviçre’yi değil ancak Kosova’yı sokaklara döktü... Halkının büyük bölümü Arnavut olan ve Yugoslavya İç Savaşı sırasında İsviçre’ye önemli sayıda göç veren Kosova’da İsviçre’nin gollerin biri de Kosovalı Shaqiri’den gelince -ve tabi galip gelinen taraf Sırbistan olunca- Prizren’den Priştine’ye tüm ülke bayram yerine döndü. Eline Arnavutluk Bayrağı alan çok sayıda Kosovalı araçlarıyla tur atarken bazı kentlerde havaya silahla atış edildi ve havai fişek patlatıldı. Kosova Başbakanı Albin Kurti de sosyal medya hesabında “Sırbistan elendi, tebrikler İsviçre” yazarak sevince ortak oldu. Bu arada İsviçre’nin bir diğer Arnavutu Xhaka’nın gol veya asisti olmamasına karşın maçın adamı seçilmesi Sırpları oldukça kızdırdı. Kimi Sırp gazeteleri bunu bir provokasyon olarak nitelendirdi. Arnavut basını ise maçta iki takım arasında yaşanan gerginlik sırasında bir grup Sırp taraftarın ‘Arnavutları öldürün’ şeklinde tezahürat yaptığını yazdı.

Haberin Devamı

SHAQIRI KARTAL YAPMADI, YAPAN TARAFTAR ATILDI

İsviçre'nin Sırbistan’ı 3-2 yendiği maçta bir gol atan Xherdan Shaqiri takımının üst tura çıkmasında büyük rol oynadı. 2014 Dünya Kupası’nda Honduras’a ve 2018’de -yineSırbistan’a gol atan tecrübeli oyuncu Dünya Kupası’nın son üç organizasyonunda Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’yla birlikte gol atan üçüncü oyuncu oldu. Ancak İsviçrelileri golden çok sevindiren belki de Shaqiri’nin gol sonrası, Arnavutların ulusal simgesi olan çift başlı kartal işareti yapmayıp olası cezadan kurtulması. Aslen Kosovalı bir Arnavut olan Shaqiri, 2018’de Kosova ile arası pek nahoş olan Sırbistan’a gol attıktan sonra bu işareti yapmış ve sonrasında para cezası almıştı. Bu arada Kosova basınına göre maçta tribünde Kartal işareti yapan Anila Mahalla isimli kadın tribünden atıldı.

SEN MİSİN TAKTİK KAĞIDINI YERE ATAN

Teknik direktörlerin taktiklerini kağıtla sahaya göndermesi artık sık rastlanılan bir durum... Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand da Avustralya ile oynadıkları final niteliğindeki maçta Skov ve eski Trabzonsporlu Cornelius’u oyunu alırken bir de taktik kağıdı gönderdi. Mesajı alan Hojbjerg kağıdı okuduktan sonra -çevre temizliği konusunda çocuklara kötü örnek olarak- yere attı. Lakin filmlerin aksine mesaj kendi kendini yok etmeyince Avustralyalı forvet Mitchell Duke bu fırsatı kaçırmadı, hemen kağıdı kapıp Andersen’in (Tehlikeyi fark eden tek Danimarkalı oydu) bakışları arasında teknik direktörü Graham Arnold’a verdi. Kağıdı dikkatle okuyan teknik heyet dakikalar sonra taktik değişikliğe giderken, Avustralya maçtan istediği skorla (1-0) ayrılmasını bildi.

Haberin Devamı

VAR MONİTÖRÜ NAKAVT

Uruguay'ın Dünya Kupası’na gol farkıyla veda etmesi oldukça olaylı oldu... Güney Amerikalılar, 90 dakika boyunca verdiği kararlar nedeniyle Gana maçının hakem triosuna bir hayli öfkeliydi. Hakemlere karşı bir darp olmadı elbette ancak bu, Edinson Cavani’yi kesmemiş olacak ki Valencia’lı forvet oyuncular tünelden aşağı inerken öfkeyle VAR monitörüne yumruk attı ve monitörün yere düşmesine neden oldu.

KUPA TARİHİNDE 2 İLK

Katar'da dünya kupaları tarihinde bir ilk yaşandı ve son 16 turunda dünya üzerindeki her kıtadan en az 1 takım yer aldı. Ayrıca 32 takımlı formatta ilk kez bir Dünya Kupası’nda hiçbir takım grubu 9 puanla tamamlayamadı.

Haberin Devamı