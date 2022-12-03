Canlı anlatım: Hollanda ABD maçı (2022 Dünya Kupası)

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2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Hollanda ile ABD karşılaşıyor.

CANLI ANLATIM

HOLLANDA 2-0 ABD

Goller: 10' Depay, 45+1' Blind

İkinci yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, Musah, Adams, McKennie, Ferreira, Weah, Pulisic

HOLLANDA ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda ABD maçı saat 18:00'da başladı. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

HOLLANDA

Senegal, Ekvador ve Katar'ın bulunduğu A Grubu'ndan lider çıkan Hollanda, 3 maçı 7 puanla (2G 1B) ve sadece 1 gol yiyerek tamamladı.

TD Louis van Gaal'in kalede Andries Noppert'i tercih etmesi, Denzel Dumfries'in beklentilerin çok altında kalması, Cody Gakpo'nun 3 grup maçının 3'ünde de tabela yapması Hollanda adına akıllarda kalan anlardı...

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ABD ile oynayacakları Son 16 maçı öncesinde takımda eksik yok.

Grup aşaması boyunca süre almayan Stefan de Vrij ve Jeremie Frimpong tamamen iyileşti, maç kadrosunda yer alacaklar.

Van Gaal, Katar maçında memnun kaldığı "Gakpo & Memphis Depay" hücum ikilisiyle ABD karşısına çıkacak. Bu ikiliye orta alandan Davy Klaassen destek verecek.

Stoperde "Jurrien Timber, Virgil van Dijk & Nathan Ake" üçlüsünü, kanatlarda Daley Blind ile Dumfries'i izleyeceğiz.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Galler ve İngiltere ile berabere kalan ABD, İran'ı 1-0 yenip İngilizlerin arkasında ikinci olarak Son 16 vizesi almıştı. İran maçında sakatlanıp kenara gelen Christian Pulisic oynayabilecek duruma geldi. Josh Sargent için maç saatini bekleyeceğiz.Sargent yetişmezse hücumun en ilerisinde Antalyasporlu Haji Wright'ı ya da Jesus Ferreira'yı görebiliriz.

Pulisic ve Wright ya da Ferreira'yı hücumda tamamlayacak isim Timothy Weah olacak.

İran maçında "Cameron Carter-Vickers & Tim Ream" stoper ikilisi sınıfı geçti. TD Gregg Berhalter savunmada radikal bir değişiklik yapmayacaktır.

Orta alanda ise Weston McKennie ile birlikte Tyler Adams ve Yunus Musah'ı izleyeceğiz.