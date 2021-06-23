İsveç Polonya EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Oynadığı son dokuz resmi maçın sadece birini kazanan Polonya, tek galibiyetini Andorra'yı 3-0 yenerek aldı. Beş maçtır galibiyete hasret olan kırmızı-beyazlılar, Eylül-Kasım 2018 arasından bu yana en uzun kuraklığını yaşıyor. Avrupa Şampiyonası tarihinde en az üç gol atan takımlar arasında gollerinin en büyük bölümünü maçların ikinci yarılarında bulan ekip İsveç.

Polonya katıldığı son iki büyük turnuvada da oynadığı son grup maçından galibiyetle ayrıldı. İsveç'in büyük turnuvalarda attığı son iki golü kaydeden Emil Forsberg, milli takım kariyerinde sadece bir kez üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandırdı. Robert Lewandowski, Polonya Milli Takımı formasıyla ilk 11 başladığı son 12 maçta 14 gole doğrudan katkı sağladı. Slovakya karşısında rakiplerine altı çalım atan Alexander Isak, Tomas Brolin'den bu yana İsveç Milli Takımı formasıyla bir Avrupa Şampiyonası maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

İSVEÇ POLONYA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsveç Polonya EURO 2020 maçı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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