İsveç 3-2 Polonya (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

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EURO 2020 D Grubu'nda İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi.

Rusya'da oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan İsveç, grubu lider bitirerek üst tura yükseldi.

Polonya ise 3 maçta 1 puan topladı ve grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

İsveç, 2 ve 59. dakikalarda Forsberg'in attığı gollerle öne geçti. Bu gollere yanıt ise 61 ve 84. dakikalarda Lewandowski'den geldi. Son sözü 90+3. dakikada Calesson söyledi

İLK 11'LER

İsveç: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison

Polonya: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik; Jozwiak, Klich, Krychowiak, Zielinski, Puchacz; Lewandowski, Swiderski

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