İşte sporun güzel yüzü

Daha önce bireysel olarak yardımlarda bulunan futbolcular-sporcular, önce kaleci Altay Bayındır, sonrasında sanatçı Haluk Levent’in çağrısını yanıtsız bırakmadı. Büyük-küçük takım ya da Süper Lig-TFF 1. Lig demeden birçok oyuncu çok sayıda ailenin 2 aylık temel gıda masraflarını karışlamak için harekete geçerken şimdiden 10 binin üzerinde aileye ulaşıldı.

TÜM dünyayı saran, Türkiye’de de alınan tedbirlere rağmen yayılmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan insanlara spor dünyasının ünlü isimleri yardım eli uzattı. Şu ana kadar hem dünyaca ünlü birçok ismin yanı sıra ülkemizde spor dünyamızın popüler figürleri bireysel olarak yaptıkları yardımlarla dikkat çekerken başlatılan 2 kampanyaya verilen destek bu zor günlerde sıkıntı yaşayan ailelere bir nebze de olsa umut oldu. Öncelikle Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay Bayındır tarafından sosyal medyada startı verilen yardım kampanyasına art arda desteklerini açıklayan futbolcular binlerce aileye erzak yardımında bulundu.

Sosyal medyada destek yağdı

Daha sonra ise ünlü sanatçı Haluk Levent’in yine sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya başta ünlü futbolcular olmak üzere spor ve sanat camiasından büyük destek geldi. Haluk Levent’in “Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz” paylaşımının ardından gerek ülkemizi yurt dışında temsil eden gerekse Türkiye’de forma giyen, görev yapan futbolcu-sporcular art arda paylaşımda bulunarak kampanyaya destek verdiler.

Hedef 2 bin aileydi ama katlandı

Büyük-küçük takım ya da Süper Lig-TFF 1. Lig demeden birçok oyuncu çok sayıda ailenin 2 aylık temel gıda masraflarını karışlamak için harekete geçti. Merih Demiral’dan Cenk Tosun’a, Caner Erkin’den Gökhan Gönül’e, Mert Günok’tan Enes Ünal’a kadar birçok futbolcunun yanı sıra milli voleybolcular Gözde-Özge Kırdar, Basketbol Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, milli atlet Yasmani Copello bu çağrı sonrası maddi destekte bulunduklarını açıkladı. Sporculara tek tek teşekkür eden Haluk Levent de “Biz 2 bin aile hedefledik ama şimdiden 10 bin aileye ulaştık. Gıda firmaları ve kargolarla anlaştık. Ahbap Derneği’ne yatırılan paraların tamamı 1 hafta içerisinde bu firmalarla birlikle bize başvuran ailelere gönderilecek” dedi.