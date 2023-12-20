İstanbulspor'un sahadan çekildiği pozisyona hakemler ne diyor? Golden önceki pozisyon penaltı mı? | Talimata göre İstanbulspor - Trabzonspor maçı...

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Türk futbolu Halil Umut Meler’e yapılan saldırının üzüntüsünü yaşarken bu kez de Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun takımını sahadan çekme kararı ile sarsıldı. Sarıalioğlu futbolcularının yalvarmalarına ve tüm ricalara rağmen kararından dönmedi.



Daha hakem Halil Umut Meler’in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanması ve ardından yerde tekmelenmesinin ardından 1 hafta geçerken, Türk futbolu yeni bir rezaletle daha karşı karşıya kaldı. Bu kez de İstanbulspor, Trabzonspor ile sahasında oynadığı karşılaşmada Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun kararı ile sahadan çekildi. Bordo mavili takımın Onuachu’nun golü ile 2-1 öne geçmesinden sonra VAR incelemesi ile de golün geçerlilik kazanması üzerine İstanbulsporlu futbolcular oyuna devam etti.

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MEHMET YEŞİL SON KARARI BİLDİRDİ

Ancak tribünden sahaya inen sarı siyahlıların başkanı Sarıalioğlu futbolculardan sahadan çekilmelerini istedi. Bazı futbolcular sahada kalmak istese de sonuç değişmedi. Bütün İstanbulsporlu oyuncular içeriye soyunma odasına gitti. Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları ile Trabzonsporlu futbolcular bir süre daha sahada kaldı. Bir süre sonra İstanbulsporlu Mehmet Yeşil sahaya dönerek hakemlerin yanına gitti, hepsinin elini sıktıktan sonra sahaya dönmeyeceklerini iletti. Şansalan da bunun üzerine maçı tatil ederek içeriye gitti.

TALiMAT NE DiYOR?

İstanbulspor Futbol Müsabaka Talimatı’na göre hükmen 3-0 yenik sayılıp 3 puanı silinecek. FMT’nin konuyla ilgili 24. maddesinin 1. fıkrasınun a bendinde konuyla ilgili şu ifadeler yer almakta: “Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.”

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PEKİ HAKEM CAMİASI POZİSYON İÇİN NE DİYOR?

İstanbulspor'un penaltı beklediği pozisyon ve akabinde gelen Onuachu’nun golüyle 2-1 öne geçmesiyle birlikte ortalık adeta karıştı.

VAR'dan hem Trabzonspor golünün iptali hem de lehine penaltı beklentisi içerisine gelen İstanbulspor'da yönetim, hakem Ali Şansalan'ın orta noktayı göstermesiyle birlikte saha kenarına kadar inip oyuncuları tünele doğru yöneltti.

Peki gol pozisyonu öncesi faul-penaltı var mıydı? Hakem hocaları değerlendirdi...

Bünyamin Gezer: Ayakla değil, kolla olan pozisyon net faul, penaltı olmalıydı

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Erman Toroğlu: Pozisyon net penaltı. Ben İstanbulsporlu oyuncunun kendini attığını düşündüm ama adama net müdahale var!

Deniz Çoban: Devam kararı doğru. Penaltı diyecekler olacaktır, saygı duyarım.

Bahattin Duran: Hakemin kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararınını doğru buluyorum. Pozisyonda faul yok.

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