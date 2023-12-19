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İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, çekilme kararı sonrası Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun ayaklarına kapandı

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#İstanbulspor#Süper Lig#Trabzonspor
İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, çekilme kararı sonrası Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlunun ayaklarına kapandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 22:18

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan İstanbulspor'da Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekerken Fildişili oyuncu Simon Deli'nin ikna çabası dikkat çekti.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un ikinci golünün ardından karşılaşmanın 74. dakikasında takımı sahadan çekti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, mücadelenin 68. dakikasında Onuachu'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

Golün ardından İstanbulspor futbolcuları, maçın hakemi Ali Şansalan'a pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle yoğun itirazda bulundu.

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VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan golü verdi. Müsabakanın 74. dakikasında ise ev sahibi takımın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, saha kenarına gelerek oyuncuların soyunma odasına gitmesini söyledi. Karşılaşmayı takip eden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya inerek, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu. Bir süre devam eden konuşmalardan sonra İstanbulspor oyuncuları soyunma odasına gitti.

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Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları da daha sonra soyunma odasına giderken, müsabaka yarıda kaldı.

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İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, çekilme kararı sonrası Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlunun ayaklarına kapandı

BAŞKANIN AYAKLARINA KAPANDI

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekerken o anlarda Simon Deli, maçın devam etmesi için Sarıalioğlu'nun önünde diz çöktü ve adeta yalvardı.

İstanbulspor oyuncusu Simon Deli, maçın devam etmesi için Sarıalioğlu'nun önünde diz çökerek İstanbulspor Başkanı'nı ikna etmeye çalıştı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ikna olmazken mücadele yarıda kaldı.

İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, çekilme kararı sonrası Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlunun ayaklarına kapandı

TRABZONSPOR BAŞKANI DA KONUŞTU

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir süre konuşup ikna etmeye çalıştı.

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#İstanbulspor#Süper Lig#Trabzonspor

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