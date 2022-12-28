Canlı anlatım: İstanbulspor Kasımpaşa maçı

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Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

İSTANBULSPOR 1-1 KASIMPAŞA

GOL: 26' Petretta, 29' Ethemi

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan, Duhan, Melih, Muammer, Rroca, Emir Kaan, Ethemi, İbrahim.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Tarkan, Hadergjonaj, Petretta, Tirpan, Celina, Eysseric, Fall, Mortadha, Koita.

Süper Lig'de çıktığı son üç iç saha maçını kaybeden İstanbulspor, en üst lig tarihindeki en uzun serisini tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya. Evindeki son 10 Süper Lig maçını kazanamayan sarı-siyahlılar, lig tarihindeki en uzun galibiyet hasretini de tekrarlayabilir. Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa, daha uzun bir seriyi en son Eylül 2015-Ocak 2016 arasındaki yedi karşılaşmalık süreçte yakaladı. Çıktığı son iki dış saha karşılaşmasından birer puanla ayrılan mavi-beyazlılar, üst üste üç deplasman beraberliğini de en son o süreçte aldı.

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İstanbul takımlarını konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanamayan İstanbulspor, bu sezonki iki karşılaşmada da ikişer gol atmasına rağmen 3 puanı bir arada göremedi. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son altı maçı kaybetmeyen Kasımpaşa, son üç karşılaşmayı kazandı ve bu galibiyetlerin tamamında 2+ gol sevinci yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir iç saha maçının açılış golünü atamayan tek takım İstanbulspor. Kasımpaşa ise bu süreçte ilk golü yediği altı lig karşılaşmasından da mağlup ayrıldı ve Fenerbahçe ile birlikte bu şekilde puan çıkaramayan iki ekipten biri. Bu sezon Süper Lig'de İstanbulspor formasıyla en fazla golde pay sahibi olan oyuncu olan Valon Ethemi, bu katkıların sadece birini iç sahada kaydetti.

Görev yaptığı son iki Süper Lig maçında birer golde pay sahibi olan Kasımpaşa forveti Fode Koita, Türkiye kariyerinde üst üste üç karşılaşmada gol katkısı sağladığı bir seri yaşamadı. Teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında Sivasspor'a 2-1 kaybeden Selçuk İnan, Kemal Özdeş'ten bu yana Kasımpaşa'nın başında görev yaptığı ilk iki karşılaşmada puan alamayan ilk çalıştırıcı olma tehlikesiyle karşı karşıya.

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İSTANBULSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Kasımpaşa maçı bugün saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.