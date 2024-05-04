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İstanbulspor Adana Demirspor maçı, iki takımın kariyerindeki 18'inci mücadelesi olacak. İstanbulspor, Adana Demirspor karşısında 3 galibiyet elde ederken, 10 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Peki, İstanbulspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İSTANBULSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 35'inci mücadelesinde İstanbulspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.