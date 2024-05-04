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İstanbulspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#İstanbulspor#Adana Demirspor#Süper Lig
İstanbulspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 10:08

İstanbulspor Adana Demirspor maçı, deplasman ekibi için kritik önem arz ediyor. Ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor, alt sıralardan uzak durmaya çabalayan Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde son haftalara girilmesiyle birlikte alınan puanların değeri de artmaya devam ediyor. Peki, İstanbulspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

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İstanbulspor Adana Demirspor maçı, iki takımın kariyerindeki 18'inci mücadelesi olacak. İstanbulspor, Adana Demirspor karşısında 3 galibiyet elde ederken, 10 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Peki, İstanbulspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İSTANBULSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 35'inci mücadelesinde İstanbulspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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#İstanbulspor#Adana Demirspor#Süper Lig

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