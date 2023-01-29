İstanbulspor 2-4 Kayserispor (Maç özeti)

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Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve hakem Murat Erdoğan'ın düdük çaldığı maçı Kayserispor 4-2 kazandı.

Konuk ekibin gollerini 18. dakikada Carlos Mane, 52. dakikada Onur Bulut, 83. dakikada Emrah Başsan ve 89. dakikada İlhan Parlak atarken İstanbulspor'un sayılarını 10. dakikada Jason Lokilo ve 32. dakikada Valon Ethemi kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 29'a yükseltti. İstanbulspor ise 15 puanda kaldı.

İSTANBULSPOR 2-4 KAYSERİSPOR

GOL: 10' Lokilo, 18' Mane, 32' Ethemi, 52' Onur Bulut, 83' Emrah Başsan, 89' İlhan Parlak

İlk yarı sonucu: 2-1

İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Okan, Mehremic, Duhan, Ba, Muammer, Ali, Lokilo, Ethemi, Eze.

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Cardoso, Karimi, Kemen, Gökhan, Mane.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



10. dakikada Ali Karimi ile iki mücadele sırasında Muammer Sarıkaya pasını Jason Lokilo'ya aktardı. Lokilo'nun ceza yayından sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

18. dakikada Miguel Cardoso'nun sağ kanattan ortasında ön direkte topu alan Carlos Mane, rakiplerini geçip düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

32. dakikada defansın uzun pasında Emeka Eze topu indirdi ve pasını Lokilo'ya aktardı. Topla ilerleyen Lokilo'nun attığı ara pasında defansın arkasına sarkan Valon Ethemi ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



52. dakikada Onur Bulut'un ceza yayından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci David Jensen'in sağından ağlara gitti. 2-2

58. dakikada Carlos Mane'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Miguel Cardoso'nun kafa vuruşunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defansta seken topu alan Ali Karimi'nin sağ çaprazda vuruşunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

83. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 2-3

89. dakikada Mame Thiam'ın ara pasında defansın arkasına sarkan İlhan Parlak'ın kale önünde yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-4