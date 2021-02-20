İstanbulspor: 0 - Yılport Samsunspor: 1
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.
Futbol: TFF 1. Lig - İstanbulspor: 0 - Yılport Samsunspor: 1
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Turgut Doman, Murat Temel, Bersan Duran
İstanbulspor: Ljubic, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 86 Kerem Baykuş), İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Etoga, Levent Ayçiçek (Dk. 80 Mirkan Aydın), Melih Kabasakal (Dk. 80 Koray Kılınç), Rroca, Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 63 Ethemi)
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yalçın Kılınç, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Savicevic), Gökhan Karadeniz, Guido Koçer (Dk. 78 Burak Çalık), Djedje, Yasin Öztekin, Kerem Can Akyüz, Erkam Reşmen (Dk. 78 Caner Arıcı), Boli (Dk. 63 Veli Çetin), Coureur (Dk. 61 Nadir Çiftçi)
Gol: Dk. 13 Guido Koçer (Yılport Samsunspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 1 Rroca (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Kerem Can Akyüz, Dk. 22 Erkam Reşmen, Dk. 38 Boli (Yılport Samsunspor), Dk. 12 Etoga, Dk. 59 Abazaj, Dk. 90 2 Onur Ergün, Dk. 90 8 Koray Kılınç (İstanbulspor)