İstanbulspor 0-1 Adana Demirspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 35. hafta maçında İstanbulspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Adana Demirspor 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 10. dakikada Yusuf Barasi kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 4 maç sonra kazanan Adana Demirspor puanını 44'e yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen ve art arda 3. yenilgisini alan İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet, Simon Deli, Coly, Ali Yaşar, Loshaj, Vorobjovas, Sambissa, Mamadou, Emir Kaan

Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail, Manev, Abdulsamet, Mohammadi, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Barasi, Yusuf Erdoğan, Balotelli

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Manev’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içi sağ tarafında İsmail Çokçalış’ın kontrol edip içeri çevirdiği topa altıpas içerisinde Yusuf Barasi’nin diziyle yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

20. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Yusuf Barasi, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mücahit Serbest’in kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

23. dakikada sağ kanattan Sambissa’nın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Loshaj’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

29. dakika Sambissa’nın pasında sol kanatta topla buluşan Mamadou, ceza yayı sol tarafına kadar ilerleyip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğine çarpıp oyuna alanına döndü.

34. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Yusuf Erdoğan’ın ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Mücahit Serbest’in müdahalesi sonrası ceza sahası içi sol çaprazda topu önünde bulan Mendoza, kaleye yüzünü dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



59. dakikada sol kanattan Ali Yaşar’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Loshaj’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.

75. dakikada ceza sahası dışından Emir Kaan Gültekin’in sert şutunda kaleci Magomedaliev, meşin yuvarlağı kornere çeldi.