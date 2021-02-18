İstanbul'daki Şampiyonlar ligi finali için müjdeli haber! İngilizler duyurdu...

Spor Arena Dış Haber- Şampiyonlar Ligi finali, geçen yıl İstanbul'da oynanacaktı ancak koronavirüs pandemisinin etkilerinin artması sonrası UEFA ile görüşen TFF, seyircisiz bir finaldense, bu dev organizasyonu seyircili olarak yapmak istediğini iletti.

Bunun üzerine geçen sezon Lizbon'da Şampiyonlar Ligi'ni bitirmek için sekizli final organizasyonu yapıldı ve şampiyon Bayern Münih olmuştu. İstanbul'un ev sahipliği ise bu sezona ertelenmişti.

29 MAYIS'TAKİ FİNALDE SEYİRCİ OLACAK MI?

Şampiyonlar Ligi'nde 2021 sezonunun final maçı 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Salgının devam etmesi sebebiyle şu anda ülkemizde müsabakalara seyirci alınamıyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada finali belirli bir yüzdeyle de olsa seyircili oynatmak istediklerini, bunu hem UEFA, hem de Sağlık Bakanlığı ile görüşeceklerini söylemişti.

İNGİLİZ BASINI 'ÖZEL HABER' İLE DUYURDU! DEV FİNAL %50 KAPASİTEYLE OYNANACAK

Nihat Özdemir'in açıklamalarının ardından bugün İngiliz basınında Devler Ligi finaliyle ilgili bir özel haber çıktı. DailyMail'in haberine göre 29 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi final maçı 76 bin kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda %50 seyirci kapasitesiyle oynanacak.

DİĞER İHTİMAL %30 KAPASİTE

DailyMail'in haberinde TFF-UEFA-Türk Hükümeti üçgenindeki görüşmelerin devam ettiği, finalin öncelikli %50 kapasiteyle oynatılmak istendiği ancak en kötü ihtimalle %30 kapasiteli seyircinin tribünleri doldurmasına kesin gözle bakıldığı belirtildi.

BU İHTİMALLERE GÖRE FİNALİ KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alımıyla ilgili son karar %30 kapasite olursa finali 22 bin 500 kişi tribünden takip edebilecek. Kararın %50 kapasite olması halinde ise dev mücadeleyi 37 bin 500 kişi izleyebilecek.

2005 FİNALİ HALA AKILLARDA

İstanbul, daha önce 2005 yılında unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi finaline imza atmıştı. Milan karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Liverpool, tarihi bir geri dönüşe imza atmış ve maçı 3-3'e getirmişti. İngiltere temsilcisi penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurmuş ve kupaya uzanmıştı.

2005'te oynanan bu final, tarihin en iyi Şampiyonlar Ligi finalleri arasında gösteriliyor.

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