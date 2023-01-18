İstanbul Amatör Lig oyuncusu Abolaji Giwa, Nijerya Milli Takımı’na çağrıldı

Haberin Devamı

İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden Güzelhisarspor’un forveti Abolaji Junior Ekeolere Giwa, Nijerya U20 Milli Takımı’na davet edildi.

Nijerya Futbol Federasyonu’ndan Güzelhisarspor Kulübü’ne gönderilen yazıya göre Giwa, Mısır’da 18 Şubat-12 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika U20 Futbol Şampiyonası’na katılacak olan milli takımın aday kadrosuna çağırıldı.

Güzelhisarsporlu futbolcu Nijerya’nın başkenti Abuja’ya giderek kampa katıldı. Türkiye’de oynamaya bu sezon başlayan ve buradaki ilk kulübü Güzelhisarspor olan 2003 doğumlu Abolaji Giwa, 10 maçta 6 gol attı.