Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

İstanbul Amatör Lig oyuncusu Abolaji Giwa, Nijerya Milli Takımı’na çağrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Abolaji Giwa#Nijerya
İstanbul Amatör Lig oyuncusu Abolaji Giwa, Nijerya Milli Takımı’na çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

Güzelhisarspor’da forma giyen Abolaji Giwa, Afrika U20 Futbol Şampiyonası’na katılacak olan Nijerya Milli Takımı’na davet edildi.

Haberin Devamı

İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden Güzelhisarspor’un forveti Abolaji Junior Ekeolere Giwa, Nijerya U20 Milli Takımı’na davet edildi.

Nijerya Futbol Federasyonu’ndan Güzelhisarspor Kulübü’ne gönderilen yazıya göre Giwa, Mısır’da 18 Şubat-12 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika U20 Futbol Şampiyonası’na katılacak olan milli takımın aday kadrosuna çağırıldı.

Güzelhisarsporlu futbolcu Nijerya’nın başkenti Abuja’ya giderek kampa katıldı. Türkiye’de oynamaya bu sezon başlayan ve buradaki ilk kulübü Güzelhisarspor olan 2003 doğumlu Abolaji Giwa, 10 maçta 6 gol attı. 

Gözden Kaçmasın

Alanyaspor - Galatasaray maçında Dries Mertens resitaliAlanyaspor - Galatasaray maçında Dries Mertens resitali! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Abolaji Giwa#Nijerya

BAKMADAN GEÇME!

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI | 3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI? | '3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım'

#Şiveli Konuşma
Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey