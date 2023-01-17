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Alanyaspor - Galatasaray maçında Dries Mertens resitali!

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#Galatasaray#Mertens#Alanyaspor
Alanyaspor - Galatasaray maçında Dries Mertens resitali
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 21:57

Galatasaray, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselirken mücadelede oyunu ve attığı gollerle yıldızlaşan isim 35 yaşındaki Dries Mertens oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray ile Alanyaspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda çeyrek final mücadelesi için kozlarını paylaşırken maçta Belçikalı yıldızın resitali vardı.

Süper Lig'de çıktığı son 8 maçı kazanarak müthiş bir seri yakalayan ve ilk devreyi en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek final hedefi için sahaya çıktı.

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Alanyaspor karşısında bazı oyuncularını dinlendiren ve 9 değişiklikle sahaya çıkan Teknik Direktör Okan Buruk, müsabakaya Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Yunus ve Gomis 11'yle çıkarken ilk yarıda Dries Mertens'in şovu vardı.

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Mücadeleye Alanyaspor daha etkili başlayan taraf olurken yıldızlarıyla kalitesini konuşturan sarı kırmızılılar, önce Victor Nelsson daha sonra Dries Mertens ile golleri buldu.

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HEM ASİST HEM GOL

Maçın 16. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, Victor Nelsson'a güzel bir orta açarken Danimarkalı da bu ikramı geri çevirmedi ve skor 1-0'a geldi.

Alanyaspor - Galatasaray maçında Dries Mertens resitali

Müsabakada iyi bir oyun sergileyen Dries Mertens, 38. dakikadaceza sahası sol çaprazında yaptığı vuruşla harika bir gole imza attı ve asistine bir de gol ekledi.

G.SARAY'DA 4. GOL

Akdeniz ekibinin deneyimli kalecisi Runarsson'u yaptığı vuruşla çaresiz bırakan Belçikalı yıldız, kaydettiği bu golle Galatasaray formasıyla 4. kez fileleri sarstı.

35 yaşındaki oyuncu, daha önce Süper Lig'de Alanyaspor, Başakşehir ve Sivasspor maçlarında gol atmayı başarmıştı.

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Alanyaspor - Galatasaray maçında Dries Mertens resitali

SON HAFTALARDA COŞTU

Sarı kırmızılıların son dönemdeki başarısının en büyük mimarlarından olan Mertens, son 7 haftada 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

35 yaşındaki Dries Mertens, son haftalarda gösterdiği performansla Napoli'deki günlerini hatırlatırken Twitter'da Trend Topic oldu.

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#Galatasaray#Mertens#Alanyaspor

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