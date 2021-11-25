Isparta 32 Sporlu Alp Arda Süper Lig ekiplerinin gözdesi! Transfer...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusyadan aşı devrimi... Putin kendi üzerinde denediRusya'dan aşı devrimi... Putin kendi üzerinde denedi!#Kovid Aşısı
Bir milyarlık tablonun sırrı...Bir milyarlık tablonun sırrı... #Soyut Dışa Vurumculuk
Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edin#Alışveriş
Metro saldırganı hakkında yeni gelişme İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunmaMetro saldırganı hakkında yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunma #Kadıköy
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
İstanbulda metroda kâbusu yaşadı... Genç kadın o anları anlattı: Normalde kick boksçuyum...İstanbul'da metroda kâbusu yaşadı... Genç kadın o anları anlattı: Normalde kick boksçuyum...#Metro
Bitcoinde kritik gün 63 bin dolar ihtimal dahilindeBitcoin'de kritik gün! '63 bin dolar ihtimal dahilinde'#Bitcoin (BTC)
Çocuklar için karar verildi: Avrupa İlaç Ajansından Pfizer açıklaması Çocuklar için karar verildi: Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer açıklaması#Koronavirüs
Merkez Bankasından ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak İşte beklentilerMerkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak? İşte beklentiler#Yatırım
ABD uyarı yayınladı: Koronavirüs üstüne okullarda yeni salgınABD uyarı yayınladı: Koronavirüs üstüne okullarda yeni salgın!#ABD
Aşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek miAşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek mi?#COVİD-19
Bakan Dönmez açıkladı Kapatılan kuyudan petrol fışkırdıBakan Dönmez açıkladı! Kapatılan kuyudan petrol fışkırdı#Petrol
Kimden bu kadarına da pes dedirten yasakKim'den 'bu kadarına da pes' dedirten yasak!#Kuzey Kore
Çok hata yaptım ama Tanrı bana Kimi geri getirecekÇok hata yaptım ama Tanrı bana Kim'i geri getirecek#Kim Kardashian
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Isparta 32 Sporlu Alp Arda Süper Lig ekiplerinin gözdesi! Transfer...

#Alp Arda#Isparta 32 Spor#Süper Lig
Isparta 32 Sporlu Alp Arda Süper Lig ekiplerinin gözdesi Transfer...

Yeni yükseldiği TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 12. haftayı 5. sırada kapatan Isparta 32 Spor’un başarısında büyük payı bulunan Alp Arda, Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının radarına girdi. Forma giydiği 11 maçın 7’sinde kalesini gole kapatan genç kalecinin durumu aralık ayında netleşecek.

Haberin Devamı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, maçlarında en az gol atılan takım olarak ilginç bir istatistik sergiliyor.

Yeşil pembeli ekip, bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada 13 gol kaydederken, kendi kalesinde 8 gol gördü. Filelerin toplam 21 kez havalandığı bu maçlarda gol ortalaması 1,75 gibi oldukça düşük bir rakama ulaştı.

Açık ara puan farkıyla liderlik koltuğunda oturan Pendikspor’un (7) ardından en az gol yiyen ikinci takım olan Isparta 32’nin bu başarısında kaleci Alp Arda’nın büyük payı bulunuyor.

Isparta 32 Sporlu Alp Arda Süper Lig ekiplerinin gözdesi Transfer...

MAÇ BAŞI YEDİĞİ GOL ORTALAMASI 0,45

Sezon başında İstanbulspor’dan kiralanan 26 yaşındaki file bekçisi, ligde forma giydiği 11 karşılaşmanın 7’sinde kalesini gole kapatmayı başarırken, sadece 5 gol yedi. Isparta 32 Spor diğer 3 golü, Arda’nın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı 2 maçta yedi.

SÜPER LİG'DEN TEKLİF ALIYOR

Haberin Devamı

Maç başı 0,45 gol gibi son derece başarılı bir ortalama yakalayan Alp, bu performansının ödülü olarak çok sayıda Süper Lig ve TFF 1. Lig ekibinden teklifler almaya başladı.

Isparta 32 Sporlu Alp Arda Süper Lig ekiplerinin gözdesi Transfer...

Kiralık geldiği İstanbulspor’a devre arasında geri dönerek 1. kaleci olacağı da konuşulan genç kalecinin durumunun aralık ayı içinde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray altyapısında yetişen ve A takım kadrosuna yükselmeyi başaran Alp Arda, geçen yıl transfer olduğu İstanbulspor ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alp Arda#Isparta 32 Spor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu