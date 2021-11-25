Isparta 32 Sporlu Alp Arda Süper Lig ekiplerinin gözdesi! Transfer...

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, maçlarında en az gol atılan takım olarak ilginç bir istatistik sergiliyor.

Yeşil pembeli ekip, bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada 13 gol kaydederken, kendi kalesinde 8 gol gördü. Filelerin toplam 21 kez havalandığı bu maçlarda gol ortalaması 1,75 gibi oldukça düşük bir rakama ulaştı.

Açık ara puan farkıyla liderlik koltuğunda oturan Pendikspor’un (7) ardından en az gol yiyen ikinci takım olan Isparta 32’nin bu başarısında kaleci Alp Arda’nın büyük payı bulunuyor.

MAÇ BAŞI YEDİĞİ GOL ORTALAMASI 0,45

Sezon başında İstanbulspor’dan kiralanan 26 yaşındaki file bekçisi, ligde forma giydiği 11 karşılaşmanın 7’sinde kalesini gole kapatmayı başarırken, sadece 5 gol yedi. Isparta 32 Spor diğer 3 golü, Arda’nın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı 2 maçta yedi.

SÜPER LİG'DEN TEKLİF ALIYOR

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Maç başı 0,45 gol gibi son derece başarılı bir ortalama yakalayan Alp, bu performansının ödülü olarak çok sayıda Süper Lig ve TFF 1. Lig ekibinden teklifler almaya başladı.

Kiralık geldiği İstanbulspor’a devre arasında geri dönerek 1. kaleci olacağı da konuşulan genç kalecinin durumunun aralık ayı içinde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray altyapısında yetişen ve A takım kadrosuna yükselmeyi başaran Alp Arda, geçen yıl transfer olduğu İstanbulspor ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.