İspanyol gazeteciler, Arda Güler'i değerlendirdi: Taraftar ona aşık! Ancelotti adil davranmadı

Real Madrid’de bir türlü istediği süreyi bulamayan Arda Güler, Real Madrid’in dün akşam Real Sociedad ile deplasmanda oynadığı mücadeleye ilk 11’de başlayarak gurur yaşattı. 29.dakikada takımının galibiyet golüne imza atan yıldız futbolcu, aynı zamanda karşılaşmanın oyuncusu seçilerek klasını konuşturdu. Dün geceki karşılaşmayı yerinde izleyen İspanyol meslektaşlarımız, Arda Güler’in performansı başta olmak üzere Real Madrid’deki geleceğini de değerlendirdi.

İSPANYOL MESLEKTAŞLARIMIZDAN ‘ARDA GÜLER’ DEĞERLENDİRMESİ ŞU ŞEKİLDE:

Alejandro Martin (Estadio Deportivo):

“BENCE ARDA GÜLER’İ OYNATMANIN ARTIK ZAMANI GELDİ”

Bence Arda Güler’i oynatmanın artık zamanı geldi. Kolay bir süreç yaşamadı. Real Madrid’de çok bunaltıcı bir baskı vardır. Ama Arda Güler, henüz çok genç olmasına rağmen bu baskıyla başa çıkabiliyor. Modric, Vinicius, Kroos seviyesindeki oyuncularla rekabet etmek şu an için neredeyse imkansız ama onun için önemli olan şey sabırlı olmaktır. Bu yüzden antrenmanlarda her şeyini vermeli. Zamanla Ancelotti, Arda'ya daha fazla dakika verme özgüvenine sahip olacak. Maça gelecek olursak, Arda'nın işi zordu çünkü Real Sociedad gibi topa sahip olmayı seven bir takım vardı. Arda, bence bu zorluğun üstesinden çok iyi geldi. Attığı gol önemli ama savunmada da gösterdiği performans başarılıydı. Dünkü maç Arda’nın Real Madrid'de parlamaya devam etmesi için hocasına güçlü argümanlar sunacaktır.

“ANCELOTTİ, ARDA’NIN KİRALIK OLARAK AYRILACAĞINA DAİR OLAN KAPIYI KAPATTI”

Ancelotti’nin Arda’ya daha fazla şans vereceğine inanıyorum. Bu elbette kolay olmayacak çünkü sezonun bu aşaması son derece zorlu. Ancelotti'nin dünkü basın toplantısında söylediği gibi Arda'nın da zamanı gelecek. Ayrıca Ancelotti’nin, Arda’yı gelecek sezon için kiralık gönderme kapısını kapatmış olması da genç futbolcu için cesaret verici. İspanya medyasında son haftalarda Arda'nın başka bir takıma kiralık gitme ihtimalinden bahsediliyordu. Ancelotti’nin bu maçın ardından Arda’ya olan güvenini dile getirmesi, elbette oyuncu için çok iyi bir sinyal olacaktır. Arda Güler'in kadroya girmesi, Real Madrid'de olmayı hak ettiğini göstermesi için ihtiyaç duyduğu özgüveni sağladı. Karmaşık bir sezonun ardından genç Türk oyuncunun kulüpteki şansının artacağını düşünüyorum. Real Madrid taraftarları, yazın en önemli transferlerinden birinin dakika alamaması karşısında her zaman şaşkındı. Çünkü rakibi Barcelona’ya karşı transfer yarışı kazanmışlardı. Neyse ki Real Madrid’de iyi bir rol üstlenebilecek bu oyuncunun yeteneklerine güveniyorlar.

Victor Dieguez (Legal Sport):

“DÜNKÜ MAÇTA REAL MADRİD VASATTI AMA ARDA GÜLER PARLAMAYI BAŞARDI”

Dünkü maçta Real Madrid'in tek pozitif ismi Arda Güler oldu. Takım, Real Sociedad'a karşı vasat bir maç çıkardı ama parlamayı başaran tek isim Arda'ydı. Muazzam kalitesine dair birçok ayrıntı verdi ve kulübün kendisi hakkında söylediği her şeyin doğru olduğunu kanıtladı. Arda, beni heyecanlandıran bir oyuncu çünkü topa her dokunduğunda özel bir şeyler olacağını biliyorsunuz. Onu rahat bir şekilde gelecekte takımın liderlerinden biri olma potansiyeline sahip görüyorum.

“ANCELOTTİ’NİN ARDA GÜLER’E ADİL DAVRANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Ancelotti'nin Arda'ya adil davrandığını düşünmüyorum. Ya da en azından sakatlıkları nedeniyle onu çok fazla korudu. Arda Güler gibi bir yetenek daha fazla dakikayı hak ediyordu ve şimdi bunu elde edecek gibi görünüyor. Umarım sadece lig maçlarında değil, Şampiyonlar Ligi'nde dakikalarca oynayabilir. Maçların gidişatını değiştirecek birinci sınıf bir oyuncu olabileceğini gösterdi. Ayrıca sonunda hak ettiği dakikaları alacağı da açık.

“REAL MADRİD TARAFTARLARI, ARDA’YA AŞIK. O, BERNABEU’NUN NAZLI ÇOCUĞU”

Real Madrid taraftarları Arda Güler'e aşık. O, Bernabeu'nun 'nazlı çocuğu'. Arda Güler’e şu ana kadar maçlarda birkaç dakika şans verdiği için Ancelotti’yi eleştiren epeyce taraftar vardı. Arda, oynayabilecek seviyede olduğu kanıtlandı. Real Madrid’de süre bulduğu 200 dakikada 2 gol attı ve çok iyi oynadı. Real Sociedad karşısındaki mücadelesi, Arda’nın daha fazla oynaması gerektiğinin bir kanıtı. Bence tüm Real Madrid taraftarları, onun şu andan sezon sonuna kadar daha fazla oynamasını bekliyor.

