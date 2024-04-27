Real Sociedad-Real Madrid maçı sonrası Arda Güler fırtınası! Hem övdü, hem müjdeyi verdi: Gelecek sezon kararı...

Haberin Devamı

İspanya LaLiga 33. hafta maçında lider Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı milli yıldız Arda Güler'in golüyle 1-0 mağlup etti.

İLK KEZ LİGDE 11 BAŞLADI, GOLÜNÜ ATTI

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 29. dakikada sahneye çıkıp golünü attı.

BÜYÜK COŞKU

Milli oyuncunun golü sonrası ekrana gelen Real Madrid yedek kulübesinde milli futbolcunun golü sonrası coşku hakimdi.

Ayrıca maç sonunda da takım arkadaşları, Arda Güler'i sosyal medya hesaplarından tebrik etti.

ÇALIMI DA ÇOK KONUŞULDU

Karşılaşmanın 67. dakikada orta yuvarlakta arkasındaki rakibini harika bir çalımla geçen Arda Güler, bu şık hareketinin ardından kenara geldi.

Haberin Devamı

ARDA GÜLER NE YAPTI?

-68 Dakika

-5 /10 İkili mücadele kazanma

-3/3 Uzun top isabeti

-2/3 Dribling denemesi

-2 Engellenen şut

ANCELOTTI HEM ÖVDÜ HEM MÜJDEYİ VERDİ

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Carlo Ancelotti, "Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak" diyerek kararlarını duyurdu.

Ancelotti sözlerini, "Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek. Saf bir yetenek, altın gibi!Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş başrol olarak sahneye çıkacaktır" ifadeleriyle tamamladı.

ARDA GÜLER: DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜNDE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Takımına galibiyeti getiren Arda Güler de karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve Carlo Ancelotti'ye bugün bana fırsat verdiği için teşekkür ediyorum. Gol attığım ve galibiyeti elde ettiğimiz için çok mutluyum. Sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da çalışıyorum. Sabırlı şekilde bekliyorum. Mantalitem de gelişmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük kulübünde olduğum için çok mutluyum.