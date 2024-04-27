Arda Güler, Real Sociedad maçındaki performansıyla İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin teslim olduğu mücevher...

Haberin Devamı

Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk kez ilk 11'de çıktığı Real Sociedad deplasmanında karşılaşmadaki tek golü atan ve maçın oyuncusu seçilen 19 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler, İspanyol basınında manşetlerde yer aldı.

Marca ve As gibi İspanya'nın önde gelen prestijli gazeteleri ilk sayfalarında Arda'ya yer verdi.

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşı karşıya geldiği Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Başkent ekibinde, galibiyet golü Arda Güler'den geldi.

Mücadelenin 29. dakikasında Dani Carvajal'in sağ kanattan ceza sahasında çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Arda Güler, LaLiga'daki ikinci golünü attı.

Haberin Devamı

Genç oyuncu, LaLiga'daki ilk golünü yalnızca 5 dakika süre aldığı Celta Vigo maçında kaydetmişti.

Karşılaşma sonrasında milli futbolcunun sergilediği performans İspanyol basınında manşetlere taşıyarak övgüler topladı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca'da yer alan haberde, "19 yaşında takım arkadaşlarının ve Ancelotti'nin teslim olduğu bir mücevher var. Arda Güler nihayet ilk 11'de ilk maçına çıktı ve beklentileri doğruladı. Ancelotti'nin kendisine verdiği 98 dakikada yeteneğini zaten göstermişti: Celta'ya bir gol attı, ve Osasuna'ya karşı kendi sahasından üst direğe çarpan bir şutla neredeyse ligin golünü atıyordu. Real Sociedad'a karşı elmas gibi görünen sol ayağıyla ilk şutunda gol attı. Bu sezon forma giyemeyen Türk, sadece sakatlıklar nedeniyle yavaşladı. Kendini toplayıp ritmini yakalayınca ısrarla Carlo'nun kapısını çaldı ve bu şansı değerlendirdi. Ancelotti, Arda'nın çok az görülmesine rağmen gelecek yıl Madrid'de devam edeceğini doğruladı.” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

AS GAZETESİNDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İspanya'nın önde gelen bir diğer gazetesi AS'ta yer alan haberde ise, "Arda Güler, San Sebastian'da bir vaha gibiydi. Spot ışıkları onun için bir araya geldi. Ligde süre aldığı ilk 31 dakikasında Celta Vigo'ya 1 gol atmayı başarmıştı. Arda, yeteneğinin teşvik ettiği sakinlikle topu kalecinin bacaklarının arasından gizlice sokmak için oradaydı. Ve Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti övgülerini esirgemedi.” ifadelerine yer verildi.