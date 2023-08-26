×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İspanya'da Luis Rubiales krizinde yeni perde! Skandal savunma sonrası boykot kararı...

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#Rubiales#Dünya Kupası
İspanyada Luis Rubiales krizinde yeni perde Skandal savunma sonrası boykot kararı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 12:50

İspanyol Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Başkan Luis Rubiales'i destekledi, rıza göstermediğini belirten futbolcu Jenni Hermoso dahil 81 futbolcu da milli takımda oynamayacaklarını duyurdu.

Haberin Devamı

FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü gerekçesiyle patlak veren skandalın ardından istifa etmesi beklenen ancak dün yaptığı açıklamayla bir kez daha dikkat çeken İspanya Futbol Federasyonu Luis Rubiales için boykoy kararı çıktı.

İSTİFA ETMEDİ

RFEF Olağanüstü Genel Kurulu'nda dün açıklamalar yapan Federasyon Başkanı Rubiales, istifa etmeyeceğini belirterek futbolcu Hermoso'ya yaptığı uygunsuz hareketinde karşılıklı rıza olduğunun altını çizdi.

Gözden Kaçmasınİspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’ten skandal savunma Dudağından öpmüştü, istifa yanıtı... Hükümet harekete geçtiİspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’ten skandal savunma! Dudağından öpmüştü, istifa yanıtı... Hükümet harekete geçtiHaberi görüntüle

RUBIALES'E YANIT VERDİ

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Hermoso, "Luis Rubiales’in bahsettiği konuşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve her şeyden önce onun öpücüğünün rızaya dayalı olmadığını açıkça belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Hermoso yazılı açıklamasının sonunda mevcut yöneticiler görevde kaldığı sürece milli takımda oynamayacağını ilan etti.

Haberin Devamı

İspanyada Luis Rubiales krizinde yeni perde Skandal savunma sonrası boykot kararı...

81 FUTBOLCUDAN BOYKOT KARARI

İspanya Profesyonel Futbolcular Birliği (Futpro) ise yazılı açıklama yaparak, 81 futbolcunun mevcut federasyon yöneticilerinin görevden alınana kadar İspanya Milli Futbol Takımı’nda oynamayacaklarını duyurdu.

Futpro, açıklamasında 81 futbolcunun isimleriyle birlikte Mevcut liderlerin devam etmesi halinde bu mektubu imzalayan hiçbir oyuncunun, Milli Takım'da oynamayacaklarını belirtmek istiyoruz ifadelerini kullandı.

RFEF: FOTOĞRAFLARI ANALİZ ETTİK, BAŞKAN YALAN SÖYLEMİYOR

İspanyol federasyonu RFEF dün olayın fotoğraflarını analiz ettiklerini belirtip, "Sayın Başkanımızın ortaya koyduğu gerçeklerin kesinlikle doğru olduğunu, yalan söylemediğini ilk kez bu açıklamayla birlikte görsellerle sunacağız" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali için İspanya ve İngiltere 20 Ağustos 2023 tarihinde karşı karşıya gelmiş, İngiltere'yi mağlup eden İspanya kupanın sahibi olmuştu.

Kutlamalar sırasında Federasyon Başkanı Luis Rubiales, milli takım oyuncusu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmüş ve olay uygunsuz hareket olarak dünya basınına yansımıştı. Rubiales hareketin karşılıklı rızayla olduğunu açıklamış ancak Hermoso rızası olmadığını belirtmişti.

Haberin Devamı

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rubiales’in özrü yeterli değil açıklamasını yapmış, FIFA ise olayla ilgili soruşturma açtığını duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#Rubiales#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!