İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’ten skandal savunma! Dudağından öpmüştü, istifa yanıtı... Hükümet harekete geçti

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FIFA'nın hakkında soruşturma başlattığı İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'ten çarpıcı bir açıklama geldi.

DUDAĞINDAN ÖPMÜŞTÜ

Rubiales, Avustralya'nın Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda 20 Ağustos'ta İspanya ve İngiltere arasında oynanan final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öpmüş, siyasilerinde aralarında bulunduğu çok sayıda kişi istifasını istemişti.

ÖZÜR VİDEOSU YAYINLAMIŞTI

Tepkiler arttıkça başlangıçta kendisini eleştirenleri "aptallar" olarak nitelendiren Rubiales, geçtiğimiz pazartesi günü geç saatlerde özür videosu yayınlamıştı.

İSTİFA TALEPLERİ

Rubiales’in FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçındaki uygunsuz hareketleri sonrası gelen tepkilerin ardından yarın görevinden istifa edeceği iddia edilmişti.

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ÇOK KONUŞULACAK SAVUNMA

Ancak bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Rubiales, istifa etmeyeceğini söyledi.

İşte Rubiales'in sözleri;

Öpücükten ziyade bir gagalamaydı. Arzu yoktu, kızıma öpücük verirken duyduğum arzuyla aynıydı, baskınlık yoktu. Spontane, karşılıklı ve rızaya dayalı bir öpücüktü. Tüm oyuncularla harika bir ilişkim var ve çok sevgi dolu anlar yaşadık

'KÜÇÜK BİR ÖPÜCÜK VEREYİM Mİ' DEDİM

Jenni ile sarıldık ve ona "Kaçırdığın penaltıyı unut, bu Dünya Kupası’nda harikaydın" dedim. O da bana "Sen bir çatlaksın" dedi. Ben de ona küçük bir öpücük vereyim mi diye sordum ve o da tamam dedi.

İSTİFA ETMEYECEĞİM

Hatalıydım ve bu hareketi yapmanın zamanı değildi. Ayrılmak benim için ciddi mi? İstifa etmeyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim.

"İSTİFA EDENE KADAR MİLLİ TAKIM'DA YOKUM"

Real Betis forması giyen İspanyol forvet Borja Iglesias, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa edene kadar milli takıma gitmeyeceğini açıkladı.

İSPANYA HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇİYOR

İspanya basınında çıkan haberlere göre İspanya hükümeti, Luis Rubiales'i görevden uzaklaştırmayı düşünüyor.