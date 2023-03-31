Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

İspanya'da Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük gurur! Böyle açıkladılar...

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Kadıoğlu#Orkun Kökçü#Fenerbahçe
İspanyada Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçüye büyük gurur Böyle açıkladılar...
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 08:52

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ve Feyenoord'dan Orkun Kökçü, Marca tarafından hazırlanan Avrupa'nın 5 büyük ligi dışından oluşturulan en iyi ilk 11'e seçildi.

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü İspanyol spor gazetesi Marca, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyunculardan oluşan bir kadro oluşturdu.

Marca tarafından oluşturulan Avrupa'nın 5 büyük ligi dışından en iyi ilk 11'de iki Türk futbolcunun birden yer alması dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ile Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü listeye giren iki Türk oldu.

Avrupa'nın 5 büyük ligi dışından en iyi ilk 11 [Marca]

🇵🇹 Diogo Costa - Porto
🇹🇷 Ferdi Kadıoğlu - F.Bahçe
🇳🇱 Timber - Ajax
🇵🇹 Inacio - Sporting
🇧🇷 Santos - Zenit
🇹🇷 Orkun Kökcü - Feyenoord
🇲🇽 Alvarez - Ajax
🇬🇭 Kudus - Ajax
🇸🇮 Sesko - Salzburg
🇵🇹 Ramos - Benfica
🇵🇹 Gonçalves - Sportin

BONSERVİS REKORUYLA GİDEBİLİR

Bu sezon Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin transfer listesine yer alıyor. Borussia Dortmund, Sevilla ve Roma'nın da yakından ilgilendiği Ferdi'nin en ciddi talibi Napoli.

Haberin Devamı

İtalyan temsilcisinin yetenekli oyuncu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Ferdi Kadıoğlu, bahsedilen rakam karşılığında Napoli'ye transfer olması durumunda bonservis rekoru kıracak.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY HAYALİNİ KURUYORDUR"

Orkun Kökçü milli takımda ve Feyenoord'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken Ziggo Sport'a konuşan Hollanda futbolunun efsane ismi Ronald de Boer, milli oyuncuya övgü dolu sözler söyledi ve ilginç transfer iddialarında bulundu.

Orkun Kökçü'nün transferi hakkında konuşan Ronald de Boer, "Kesinlikle Feyenoord'dan çok büyük bir bonservis karşılığında ayrılacak. Bence onu burada tutmak çok zor. Türkiye'de Galatasaray ya da Fenerbahçe gibi kulüplerin Orkun Kökçü'nün hayalini kurduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferdi Kadıoğlu#Orkun Kökçü#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor

BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor?

#Psikoloj
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık