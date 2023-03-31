İspanya'da Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük gurur! Böyle açıkladılar...

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Dünyaca ünlü İspanyol spor gazetesi Marca, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyunculardan oluşan bir kadro oluşturdu.

Marca tarafından oluşturulan Avrupa'nın 5 büyük ligi dışından en iyi ilk 11'de iki Türk futbolcunun birden yer alması dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ile Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü listeye giren iki Türk oldu.

Avrupa'nın 5 büyük ligi dışından en iyi ilk 11 [Marca]

🇵🇹 Diogo Costa - Porto

🇹🇷 Ferdi Kadıoğlu - F.Bahçe

🇳🇱 Timber - Ajax

🇵🇹 Inacio - Sporting

🇧🇷 Santos - Zenit

🇹🇷 Orkun Kökcü - Feyenoord

🇲🇽 Alvarez - Ajax

🇬🇭 Kudus - Ajax

🇸🇮 Sesko - Salzburg

🇵🇹 Ramos - Benfica

🇵🇹 Gonçalves - Sportin

BONSERVİS REKORUYLA GİDEBİLİR

Bu sezon Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin transfer listesine yer alıyor. Borussia Dortmund, Sevilla ve Roma'nın da yakından ilgilendiği Ferdi'nin en ciddi talibi Napoli.

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İtalyan temsilcisinin yetenekli oyuncu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Ferdi Kadıoğlu, bahsedilen rakam karşılığında Napoli'ye transfer olması durumunda bonservis rekoru kıracak.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY HAYALİNİ KURUYORDUR"

Orkun Kökçü milli takımda ve Feyenoord'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken Ziggo Sport'a konuşan Hollanda futbolunun efsane ismi Ronald de Boer, milli oyuncuya övgü dolu sözler söyledi ve ilginç transfer iddialarında bulundu.

Orkun Kökçü'nün transferi hakkında konuşan Ronald de Boer, "Kesinlikle Feyenoord'dan çok büyük bir bonservis karşılığında ayrılacak. Bence onu burada tutmak çok zor. Türkiye'de Galatasaray ya da Fenerbahçe gibi kulüplerin Orkun Kökçü'nün hayalini kurduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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