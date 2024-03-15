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İspanya'da Arda Güler manşetlerde! Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı listeyi duyurdular

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#Real Madrid#Arda Güler#İspanya
İspanyada Arda Güler manşetlerde Cristiano Ronaldonun yer aldığı listeyi duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 13:08

İspanya basını, Celta Vigo karşısında gol atan Arda Güler'i tam sayfa manşetine taşıdı. Cristiano Ronaldo ve birçok yıldızın yer aldığı listeyi duyurdular.

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Real Madrid'de Arda Güler'in Celta Vigo karşısında attığı golün yankıları sürüyor.

CELTA VIGO KARŞISINDA SİFTAH YAPTI

Real Madrid’in önceki gün 4-0 kazandığı Celta Vigo maçının 89. dakikasında oyuna giren ve 90+4’te şık bir gol atarak skoru ilan eden Arda Güler, Madrid ekibi formasıyla siftah yapmıştı.

ANCELOTTI'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti de genç yıldızla ilgili olarak, “Arda henüz kısa süreler buldu ama yapabileceklerini gösterdi. Harika bir yeteneği var. Çok yol katetti Onun geleceği burada, bu konuda hiç şüphe yok” demişti.

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ARDA GÜLER'DEN 'ZOR SEZON' SÖZLERİ

Arda Güler ise "İlk golümü attığım için çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçirdim. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Burada çok mutluyum. Dünyanın en büyük kulübü ve zorlukları da beraberinde getiriyor ama bu zorlukları aşacak kalitem ve karakterim olduğuna inanıyorum. Daha güzel günler hepimizi bekliyor" açıklamasını yapmıştı.

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TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Golden sonra skor 4-0'a gelmesine karşın Arda Güler'in takım arkadaşları da büyük coşku yaşamıştı. Madrid ekibinin yıldızları, milli oyuncuyu tebrik etmişti. Sosyal medyadan da destekleri sürdü.

İspanyada Arda Güler manşetlerde Cristiano Ronaldonun yer aldığı listeyi duyurdular

İSPANYA'DA YANKILAR DEVAM EDİYOR

Arda Güler'in golünün üzerinden günler geçmesine karşın İspanya'da yankıları devam ediyor.

İspanyol spor gazetesi Marca, bugünkü sayısının kapağına Real Madrid'de gol atan isimleri taşıdı.

Marca, Real Madrid tarihinde gol atan 416. futbolcu olan Arda'yı 1. sayfasından okuyucularıyla buluşturdu. Madrid ekibiyle gol sevinci yaşayan 415 futbolcunun isimleri yazılırken milli yıldızımız kendi fotoğrafıyla sayfada yer aldı.

416 kişilik listede Cristiano Ronaldo attığı 451 golle ilk sırada yer alıyor.

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#Real Madrid#Arda Güler#İspanya

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